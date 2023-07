Hors de question que l’hôtel soi-disant « 4 étoiles » soit un bouge miteux, que le cassoulet de Toulouse contienne en fait de la saucisse exotique ou que le foie gras ait dépassé la date limite de consommation. A l’approche de la Coupe de monde de rugby (du 8 septembre au 28 octobre), dont la Ville rose accueillera cinq matchs, les autorités font tout pour conjurer un éventuel bad buzz touristique et pour éviter des déboires aux nombreux visiteurs. En particulier à la très select (et dépensière) clientèle nippone – de 7.000 à 13.000 Japonais sont attendus – qui viendra au plus près du camp de base des Brave blossoms, sa populaire équipe. « Il est essentiel que ces visiteurs soient correctement traités », pose Pierre-André Durand, le préfet de la Haute-Garonne qui ne veut « pas d’arnaque, ni de litige »., sur un terrain qui pourrait devenir propice aux dérives.

Pour y arriver, une série de contrôles ciblés, et pour l’heure « pédagogiques » avant de devenir « répressifs » à l’approche de la compétition, a été lancée. Pas dans les estaminets de la fan-zone de la prairie des Filtres, ils ne sont pas encore là. Mais dans des établissements plutôt haut de gamme comme l’hôtel Novotel de Wilson, l’emblématique boutique de produits du Gers Samaran ou les prestigieux étals du marché Victor-Hugo. Ces derniers ont passé sans souci l’épreuve de la visite surprise des inspecteurs de la direction départementale de protection des populations (DDSP 31). Ces renifleurs de faux bons plans ou d’assiettes gastro avariées sont une trentaine, sur 70 agents que compte le service, et ont pour mission d’opérer d’ici septembre « au moins 200 contrôles ciblés dans des lieux très touristiques ». Dans une palette assez large qui va de la vente mensongère en ligne au contrôle de la chaîne du froid, en passant par l’affichage des tarifs

Inspecteurs fouineurs et « un peu joueurs »

Quand l’équipe Sécurité sanitaire des aliments (SSA) s’invite dans les cuisines d’un établissement en charlottes et blouses blanches, elle se livre d’abord à « un tour rapide » et à une inspection visuelle, à l’affût de poussières ou de crasse sur les plans de travail. « Comme on est petit peu joueurs, on se baisse aussi pour voir sous les équipements », explique Antony Puglisi, le directeur adjoint du service, en gesticulant sans jamais lâcher son arme fatale : un thermomètre électronique avec sonde pour pénétrer au cœur des victuailles. Une assiette de jambon blanc, tout juste rentrée au frais après le petit-déjeuner des clients, va bientôt faire les frais. La charcutaille doit être à 5 °C maximum, tous les aliments doivent être « filmés » [recouverts d’un film plastique]. L’équipe apprécie tout particulièrement quand ils sont rangés par famille, sur les étagères du frigidaire, de préférence à moitié vide, parce qu’il « garde mieux le froid » que rempli à bloc. Il arrive aux contrôleurs d’emporter des échantillons pour les confier à leur laboratoire d’analyse, et des documents de fournisseurs, car, après tout, un haricot blanc du Lauragais ressemble à n’importe quel haricot blanc, et les pesticides enfouis dans des fruits censément bio ne sautent pas aux yeux.

Magali Pouyet, inspectrice spécialisée dans la fraude, n’a pas d’appareil sophistiqué. Elle compte sur ses yeux, pour vérifier que les allergènes sont bien mentionnés en gras sur un bocal de cassoulet. Et sur son « expérience » quand le nombre d’étoiles sur le panonceau rouge de l’entrée d’un hôtel semble beaucoup trop élogieux. « Nous avons eu plusieurs cas à Toulouse depuis le début de l’année », dit-elle.

La DDPP compte aussi les consommateurs. Les signalements faits sur site « Signal Conso » permettent d’aiguiller, « avec beaucoup de réactivité », les traqueurs d’arnaques en tous genres.