La drague, le flirt, le chaff, le chinage, etc. Autant de mots et d’argots pour une seule action, celle de la séduction. A Toulouse, au cœur de la Ville rose, on veut vivre l’amour de toutes les couleurs. Dans le vacarme des bars, au bord de la Garonne ou posé dans un parc, la ville respire les rencontres. Dans ce haut lieu symbolique de l’authenticité du Sud Ouest, on n’est pas timide. Au contraire. Dans une atmosphère de cours de récré, en été, tout le monde s’accoste, se parle et se mélange. On se découvre, on partage et surtout, on se plaît. Dans ce décor de film romantique à la française et avec l’accent s’il vous plaît, 20 Minutes suit durant tout l’été trois célibataires dans leur recherche active de l’amour.

« Il fait beau, il fait chaud, j’ai envie de profiter »

Anastasia* est seule depuis quatre mois après avoir vécu une brève histoire d’amour sans trop de conséquences pour son petit cœur. Swipe à droite ou à gauche, la jeune blonde étudiante en graphisme depuis quatre ans « saigne Tinder » depuis des années déjà. « C’est devenu une sorte d’habitude. Ça peut pimenter une journée, une soirée ou une semaine, derrière mon téléphone, surtout aux toilettes », s’amuse cette jeune femme solaire.

A l’arrivée de l’été ses recherches se sont intensifiées, l’heure n’est plus au passe-temps. « Il fait beau, il fait chaud, je suis jeune, j’ai envie de m’amuser et de profiter », justifie la romantique cachée derrière sa fringance. « Le but, c’est quand même de trouver chaussure à mon pied. Trouver l’amour quoi. Et je suis un cœur d’artichaut, à chaque coin de rue, je tombe amoureuse », concède-t-elle timidement. Et dans sa quête ou plutôt sa chasse, tout est bon à prendre : « Il y a les applications de rencontres, mais je fais aussi beaucoup de soirées durant lesquelles je rencontre beaucoup de monde. » Et Anastasia a ses petites adresses : « Le Delirium pour les soirées célibataires. Les bars branchés comme Mamie ou Maison Good. Et enfin, place Saint-Pierre. La base. »

Des chaussures, elle en a rencontré dans ces bars. A sa taille, moins. « Je n’ai pas trouvé l’homme idéal… Mais les Toulousains ont quand même beaucoup à offrir », rigole la Nîmoise d’origine. Pimpée comme jamais, elle se sent prête et motivée pour une conquête de l’été et plus si affinité.

Le + de Lucie Mariotti : « Il faut qu’Anastasia sélectionne. C’est le plus important, si elle veut que ça marche », conseille Lucie Mariotti. Celle qui accompagne quotidiennement des célibataires aux problématiques aussi diverses qu’uniques estime que la jeune toulousaine devra s’investir quand « il y aura un coup de cœur ». La qualité plutôt que la quantité tout en « se consacrant du temps pour soi. S’aimer avant d’aimer les autres », ajoute cette grande blonde spécialiste de l’amour.

« J’ai toujours du mal à draguer dans la vraie vie »

Jasmine*, de son côté, est moins entreprenante. Célibataire depuis septembre, elle se remet tant bien que mal d’une rupture après cinq ans de relation. La brune aux longs cheveux bruns et bouclés se cache derrière sa grande chemise et ses lunettes de soleil. Sans parler de timidité, l’étudiante de 22 ans, préfère laisser les choses se faire d’elles-mêmes. « Après autant d’années en couple, ma vie de célibataire commence vraiment maintenant. Je ne suis pas fermée aux rencontres, loin de là, mais j’ai toujours du mal à draguer dans la vraie vie. J’ai toujours peur de tomber sur une fille hétérosexuelle ou simplement me faire refouler », justifie celle qui travaille sur sa confiance en elle.

En attendant d’être à son prime et de tomber amoureux de la fille parfaite pour elle, le cœur libre de Jasmine s’installe régulièrement à la terrasse du Pub Saint-Pierre. Et la vingtenaire de se languir de trouver le date suprême accompagnée de son petit verre de rosé et de sa cigarette blonde. « Sans prise de tête et sans acharnement », elle compte séduire à sa manière : « En étant moi-même tout simplement et ça arrivera à moi. » L’aimant attirera-t-il la perle rare cet été ? La suite au prochain épisode pour Jasmine.

Le + de Lucie Mariotti : « Il ne faut pas que Jasmine pense que son orientation sexuelle apporte une complication en plus. Qu’importe notre orientation, on ne connaît jamais les intentions de la personne en face. Est-elle libre ? Est-elle disponible ? Est-elle intéressée ? », guide la love coach. « Dans ces situations, il faut savoir que l’on n’a rien à perdre et tout à gagner. Soit on continue son chemin de célibataire, soit, en allant vers cette personne, on peut faire une fabuleuse rencontre », développe encore Lucie Mariotti. « En abordant quelqu’un, enfin, elle peut ajouter de l’autodérision ou de l’humour sur cette peur en demandant à la personne abordée si elle a bien fait de faire le premier pas. Cela peut amener de la fluidité », insiste la conseillère.

« Un peu dégoûté de l’amour »

« Une relation sans prise de tête. Du chill, des bons restaurants et des moments agréables », c’est « tout » ce que demande Julien*. Ce brun au teint déjà bronzé par les belles journées d’été recherche cette petite relation bonus. Celle dont rêvent tous les hommes surfant sur la peur de l’engagement. Les plus, sans les moins. Sans être un cliché, à 23 ans, l’éphèbe est « un peu dégoûté de l’amour » et préfère y aller petit pas par petit pas : « Je me concentre sur moi mais je recherche quand même de l’affection. » Et sa technique est simple : aborder une fille qui lui plaît « avec respect » ou « passer par la case date Tinder ».

A la simplicité, ne se mêle pas forcément l’efficacité. « Il faut que j’aie le courage et ce n’est pas toujours le cas. Je n’ai pas non plus un profil qui plaît forcément », se lamenterait presque Julien. Dans sa nature optimiste, le célibataire toujours tiré à quatre épingles ne désespère par pour autant. Il compte bien profiter des terrasses ombragées de la ville pour inviter l’élue du moment et siroter une menthe à l’eau autour d’une discussion avant un fameux « Netflix and Chill ».

Le + de Lucie Mariotti : Pour Lucie Mariotti, la solution est plutôt simple : « Un bon eyes contact. Dans un lieu du quotidien, on peut essayer de capter l’attention de la personne qui nous plaît à travers le regard. Quand elle a capté, lui faire un sourire et la regarder de nouveau plus tard. C’est une bonne façon non agressive mais pas passive de voir si une personne est intéressée en face avant d’aller l’aborder. »

L’été semble donc bien parti pour les trois âmes en peine d’amour et d’affection. Prêts à se lancer dans l’art de la drague, les Toulousains et Toulousaines vont-ils chavirer ? Il risque d’y avoir pas mal d’action dans le cœur de Toulouse. Affaire à suivre…

*Pour des raisons de vie privée, les prénoms ont été modifiés.