A bord de l’exposition Titanic à Paris

Le naufrage du Titanic ne cesse de fasciner le grand public, et le drame récent de l’implosion du sous-marin Titan vient encore nourrir la dramaturgie autour du paquebot. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le Titanic, le plus grand navire jamais construit au monde, sombre à la suite d’une collision avec un iceberg causant la mort de plus de 1.500 personnes. « Titanic - l’exposition » rend hommage à ce triste événement plus d’un siècle après. Sur 2.000 m2, les visiteurs pourront retrouver près de 260 reliques du plus grand navire jamais construit au monde, qui réside désormais dans l’océan Atlantique. Une copie du grand escalier menant au restaurant mais aussi des couloirs desservant les cabines permettent de visiteurs de s’imaginer sur le mythique et tragique paquebot.

Informations pratiques :

L’exposition Titanic se visite jusqu’au 10 septembre au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris, de 9h à 21h. Billets datés : 24 euros pour les adultes et 19 euros pour les enfants jusqu’à 11 ans.