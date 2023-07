Le Titanic a-t-il vraiment coulé ?

Sur TikTok, vous avez peut-être vu passer cette vidéo. Visionnée près de 3 millions de fois, elle explique que le Titanic n’aurait jamais coulé, et l’épave qui repose à 3.800 mètres de profondeur serait en fait celle de l’Olympique, un bateau identique.

Comme il était endommagé, leur propriétaire aurait préféré couler celui-ci en le faisant passer pour le Titanic dans le cadre d’une immense arnaque à l’assurance !

Vous avez du mal à y croire ? Nous aussi ! Et c’est d’ailleurs pourquoi Oh My Fake revient cette semaine sur cette folle théorie dans la vidéo placée en tête de cet article.

Soyez forts contre les fake news

Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news, et plus largement vous invite à comprendre les ressorts et biais psychologiques qui incitent au partage et à la viralité. Au-delà de savoir si « C’est vrai ou c’est faux », l’important est plutôt de comprendre « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les rumeurs, souvent fake, attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.