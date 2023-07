Plus qu’une exposition, L’amitié, c’est merveilleux est une réelle aventure. Inaugurée ce vendredi au Centquatre-Paris pour les 100 ans de Disney, l’exposition nous emmène au cœur de l’univers des personnages les plus mythiques de son univers. Avec Lilo & Stitch, Le Roi Lion, Alice au pays des merveilles ou encore Mickey et ses amis, pendant 45 minutes, l’expérience est aussi belle qu’interactive.

« On avait envie d’aller encore plus loin et d’innover. Avec Snapchat, nous proposons une expérience où le public est immergé dans différents espaces » , explique Elisabète Gonçalves, responsable communication chez Disney France. C’est avec l’application que les décors prennent vie. En scannant un QR code avec Snapchat, des papillons apparaissent sur les murs et les personnages Disney envahissent nos écrans de téléphone.

La magie opère dans un labyrinthe ou sur une planche de surf

L’expérience propose également de se perdre dans le labyrinthe brumeux d’Alice au pays des merveilles, de surfer avec Lilo & Stitch ou bien de danser sur Hakuna Matata dans l’oasis de Timon et Pumbaa.

Prix d’entrée de L’amitié, c’est merveilleux 21 euros, l’expo dure 45 minutes et est à retrouver au Centquatre-Paris jusqu’au 19 juillet.