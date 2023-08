Avec le succès de sa marque JLo Beauty aux Etats-Unis, mais aussi sa réputation de quinquagénaire ultra-coquette, Il semblerait que Jennifer Lopez s’imposait comme une égérie crédible pour la marque haut de gamme Hydrafacial. « Quand on pense à Jennifer Lopez, on pense à une femme qui a confiance en elle. De plus, Jennifer Lopez croyait en notre technologie qu’elle utilisait déjà », explique Ophélie K, business developer manager chez Hydrafacial, aussi chargée de réaliser le soin.

Un soin à l’image de Jennifer Lopez

« On peut être belle même en vieillissant ». Ce sont les propos de Jennifer Lopez quand elle parle de ses soins beauté nous confie Ophélie. Cette dernière explique d’ailleurs que ce booster est inspiré du sérum That JLo Glow de la marque de cosmétiques JLo Beauty. On peut finalement considérer le booster comme une continuité du produit de la célébrité internationale mais avec « de plus fortes concentrations », précise tout de même la praticienne. Qu’a-t-il de spécial ? Hormis les extraits de feuille d’olivier, ingrédient star de la routine anti-âge de Jennifer Lopez, cette solution a pour principal but de cibler et répondre aux besoins les plus communs des femmes. Elle permet principalement d’obtenir une peau plus ferme, plus lumineuse et d’apparence plus jeune sur le long terme.

Le déroulement du soin

Le soin deluxe qui comprend le booster, se déroule en quatre étapes grâce au protocole Hydrafacial et les soins qui leur sont exclusifs.

1. Le nettoyage exfoliant

On commence par un double nettoyage pour retirer l’excès de sébum et les impuretés.

2. L’extraction

Cette étape est précédée par un peeling doux à l’acide glycolique et salicylique qui va préparer la peau en la ramollissant avant de procéder à l’extraction des points noirs et du nettoyage des pores.

3. Utilisation du soin booster JLo Beauty

Arrive ensuite la partie phare du soin où l’on vient déposer un cocktail d’actifs raffermissant, hydratant et anti-âge sur la peau. On retrouve des ingrédients tels que la niacinamide, de l’acide polyglutamique, les fameux extraits de feuille d’olivier mais aussi des ingrédients adaptogènes qui vont, une fois en contact avec la peau, s’adapter aux besoins de chacun.

4. La luminothérapie

Une fois le booster appliqué, un soin avec des LED est utilisé afin d’augmenter le potentiel du booster, notamment en favorisant sa pénétration.

5. L’hydratation

Avec une solution Hydrafacial, la praticienne va rajouter sur la peau, un mix d’antioxydants et de peptides pour accentuer l’effet repulpant.

A la fin du soin qui dure une quarantaine de minutes, on remarque un teint plus éclatant et un grain de peau plus lisse. Sur demande, la praticienne a la possibilité de vous montrer toutes les saletés incrustées qu’elle a pu récupérer sur la peau durant les différents nettoyages, et le résultat est assez surprenant ! Elle rajoute aussi qu’il est « préférable de réaliser le soin une fois par mois en cure » pour constater des changements durables.

Le soin deluxe (unisexe) est au prix de 250 euros chez les partenaires Hydrafacial à retrouver sur leur site Internet.