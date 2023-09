La reine des égéries Penelope Cruz est le nouveau visage de Geox

Chanel, Loewe, Lancôme et maintenant Geox : ce n’est pas la première fois que la charmante actrice s’associe à une marque. À 49 ans, elle incarne le charme et la beauté espagnole. Muse du réalisateur Pedro Almodóvar et actrice de talent, elle crève l’écran depuis plus de trente ans. Élue trois fois la femme la plus belle du monde, les marques de luxe se l’arrachent ; parfums, bijoux, ou encore haute couture ont fait d’elle leur inspiratrice. Cet automne, c’est au tour de Geox d’être représenté par l’actrice oscarisée et césarisée, dans une nouvelle collection chic et décontractée.

Une histoire commune

Mocassins, trench-coats, imperméables et talons composent la nouvelle collection de Geox, incarnée par Penelope Cruz. Cette nouvelle gamme de vêtements et de chaussures vise à combiner prouesses technologiques, élégance et féminité. Populaire pour ses semelles imperméables et respirantes, Geox élargit une fois de plus son champ d’action en intégrant des trench-coats et des imperméables élégants qui respirent. Un tournant pour la marque italienne qui souhaite asseoir sa réputation de marque innovante et sophistiquée.

Les escarpins et les sandalles de la collection sont posés sur des semelles imperméables et respirantes.

- Penélope Cruz for GEOX

« Penelope incarne le professionnalisme, la simplicité, la force, la grâce et le caractère affirme Livio Libralesso, le directeur général de Geox, dans un communiqué. Ce sont autant de valeurs auxquelles nous croyons et que nous souhaitons exprimer. » Pour la marque, le choix de l’actrice s’imposait naturellement, tant les similitudes dans leurs parcours étaient frappantes.

« Penelope est une femme née dans un petit village près de Madrid, puis elle est devenue une femme reconnue à l’international, une histoire similaire à celle de Geox, explique à 20 Minutes Richard Pestour, le chargé de communication de la marque. Tout comme Penelope, la marque est née dans un village, mais cette fois-ci près de Venise, et elle est devenue leader sur le marché de la chaussure. »

Une actrice et une marque avec les mêmes valeurs

Penelope Cruz a joué un rôle actif en contribuant à la création d’une collection capsule, aux côtés de sa sœur Mónica Cruz. La collection inclut notamment un trench-coat qui respire confectionné à partir de matières recyclables. Geox, breveté pour cette innovation technologique est fière d’être impliquée dans des causes environnementales. Adaptée à tous les environnements, la collection de la marque populaire trouve un équilibre entre la technicité de ses vêtements et chaussures et l’élégance du quotidien.

View this post on Instagram A post shared by GEOX (@geox)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Cette collaboration représente un moment décisif pour la marque, qui consolide sa position dans le prêt-à-porter. D’ici novembre prochain, la collection conçue par Penelope Cruz sera disponible en boutique.