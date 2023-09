Ses routines soins et make-up, tout comme ses looks, sont largement suivis et imités. Hailey Bieber est une véritable pionnière des tendances beauté parmi la génération Z. Sa relation très médiatisée avec Justin Bieber et ses amitiés avec des célébrités, notamment les sœurs Jenner ou Hadid, lui ont forgé une notoriété et ont renforcé sa visibilité. Alors qu’elle était avant tout une icône de la mode, Hailey Bieber est désormais un livre ouvert qui partage fréquemment ses expertises et secrets de beauté, impactant considérablement la culture populaire.

Hailey Bieber, précurseur de tendances

Entre ses routines soins, ses make-up naturels et minimalistes ou ses ongles chromés qu’elle a réussi à populariser, elle est devenue une véritable icône de la gen Z. D’autres célébrités sont même adeptes de ses looks, comme Vanessa Hudgens ou Sydney Sweeney qui ont repris la tendance des « Glazed Donut Nails ». Sur les réseaux sociaux, le hashtag « Hailey Biber Nails » compte près de 675 millions de vues. Après son strawberry make-up de l’été, Hailey Bieber s’est affichée début septembre avec une chevelure à la teinte cuivrée, confirmant la couleur de cheveux tendance de l’automne nommé le « Cinnamon Cookie Butter ».

Les jeunes, fervents adeptes de skincare

La génération Z se montre très investie en matière de soins cutanés et semble y accorder une plus grande importance qu’au maquillage. Cela s’explique en partie par le Covid-19 et les confinements, durant lesquels les jeunes ont perdu l’habitude de se maquiller. La gen Z adopte aujourd’hui un maquillage léger et naturel, mais se concentre en revanche davantage sur la santé de leur peau, afin qu’elle soit belle et radieuse.

Et cela, on le doit à des célébrités, comme Hailey Bieber qui postent régulièrement sur leurs réseaux sociaux des skincare routines, recommandations de produits ou conseils précieux. La femme de Justin Bieber a par la suite fait plusieurs apparitions sur les chaînes Youtube de Vogue et Harper’s Bazaar, pour lesquelles elle a reçu des commentaires très positifs de la part des internautes, agréablement surpris par ses grandes connaissances.

La nepo baby a lancé en 2021 sa propre marque de soins Rhode Beauty, avec des produits, souvent en rupture de stock, de haute qualité conçus pour répondre aux préoccupations et problématiques des femmes modernes. Un an plus tard, une analyse réalisée par SpaSeekers, combinant l’augmentation des recherches Google et des données TikTok, révèle que Hailey Bieber l’icône de beauté la plus populaire de 2022.

Hailey Bieber, la L.A girl qui se veut simple et ordinaire

Mais alors, pourquoi tout ce que fait Hailey Bieber devient viral ? Selon Ophélie Lepert, consultante en tendances chez NellyRodi « Elle incarne une figure inspirante et désirable, avec une esthétique très 'L.A. girl' ou 'clean girl', ces tendances popularisées sur les réseaux sociaux et très en vogue de la jeune femme clean et saine, un peu sportive, toujours au teint frais et lumineux qui évoque la bonne santé. Elle prône une identité visuelle claire, très pédagogique et accessible, avec un lifestyle inspirationnel, que tout le monde rêve d’avoir ».

Un style facile à reproduire

Sur ses vidéos, l’Américaine ressemble à une personne ordinaire et utilise des produits connus de tous (et abordables). Bien qu’elle puisse avoir accès aux plus luxueux soins cosmétiques, Hailey Bieber prouve qu’en utilisant peu de produits (mais de qualité) de marques accessibles, on peut recréer facilement ses looks et obtenir une peau radieuse.

La stratégie digitale de Hailey Bieber est claire : elle se montre au naturel et utilise des codes faciles à adopter et réplicables. « Au-delà d’incarner la beauté naturelle, c’est une influence parfaite pour tout type de public car elle est toujours dans un bon entre deux, entre le casual et le chic, le minimalisme et le glamour, le naturel et le raffiné » affirme Ophélie Lepert.

Hailey Bieber a aussi appris à se renouveler constamment et à se positionner par rapport aux tendances en reprenant les codes que les internautes connaissent déjà. « Son audience va se dire 'elle aussi elle utilise ce produit' ou 'elle a repris cette tendance, on fait partie de la même sphère sur TikTok !'. Elle est très visible et présente, elle laisse penser que c’est est une fille simple et ordinaire, qu’elle est un peu comme nous finalement », explique Ophélie Lepert.