Gigi Hadid est une nepo baby et n’a aucun problème avec ça. Si l’expression, qui fait polémique depuis plusieurs mois aux États-Unis, concerne plus particulièrement les enfants de stars hollywoodiennes qui parviennent à s’imposer au cinéma, difficile de ne pas voir en Gigi Hadid un pur produit de la reproduction sociale.









Ayant pour mère la mannequin Yolanda Hadid et pour père le promoteur immobilier Mohamed Hadid, elle et sa sœur Bella défilent pour les plus grandes maisons depuis leur prime adolescence. Mais à entendre Gigi Hadid, elle a toujours été consciente de ses privilèges et n’a jamais cherché à les dissimuler.

Privilégiée, mais avec bienveillance

« Techniquement, je suis le fruit du népotisme », a concédé Gigi Hadid lors d’un entretien accordé au Times. « Mes parents n’avaient pas grand-chose, mais j’ai toujours su que j’étais privilégiée. Ils m’ont dit : “Ce n’est pas parce que tu as des parents qui ont réussi que cela doit te dispenser d’entrer dans le monde du travail avec bienveillance et sérieux”. »

Si Gigi Hadid profite de ses privilèges avec bienveillance, nous voilà rassurés !