Pourquoi la #FrenchPharmacy cartonne autant sur TikTok ?

La Tour Eiffel, le Sacré-Cœur ou les Champs Elysées ne sont désormais plus les principales attractions touristiques de Paris. Si l’on en croit les nombreuses vidéos partagées sur TikTok, les enseignes de parapharmacie seraient aujourd’hui devenues l’un des lieux les plus emblématiques de la capitale. Qu’elles soient situées aux Halles, dans le VIe arrondissement ou à La Défense, les parapharmacies françaises ont en effet la cote sur les réseaux sociaux. Le tag #FrenchPharmacy a d’ailleurs déjà récolté plus de 130 millions de vues sur la plateforme chinoise.

Dans la plupart des vidéos, des influenceuses américaines, spécialisées dans les voyages ou la beauté, filment leur visite dans une parapharmacie française et partagent leurs achats, prodiguant au passage des conseils sur les meilleurs articles à acheter. Les produits tricolores de la marque Avène, Caudalie, La Roche-Posay, Nuxe ou encore Vichy sont ainsi devenus des incontournables, et s’arrachent auprès des touristes étrangères de passage à Paris.

Des crèmes et produits de beauté devenus « cultes »

L’influenceuse américaine @glowwithava, qui compte un million de followers sur TikTok, raconte ainsi sur la plateforme comment elle se rend toujours à la pharmacie dès son arrivée en France. « Je suis de retour à Paris, vous connaissez la marche à suivre », explique-t-elle dans un post. La jeune femme publie régulièrement des vidéos dans lesquelles elle met en avant des produits de beauté et de bien-être, qui souvent ne sont pas en vente aux États-Unis, ou dont le prix est significativement moins cher en France.

L’influenceuse Elizabeth Victoria Clark a quant à elle posté une vidéo où elle fait découvrir la parapharmacie CityPharma, située rue de Four à Paris (VIe arrondissement), qu’elle qualifie de « point de repère le plus important » de la ville. « Voulez-vous voir le lieu le plus emblématique de Paris ? Non, ce n’est pas la Tour Eiffel », ironise-t-elle sur TikTok. « Je suis au paradis ! », explique de son côté Emilie Kiser, une autre TikTokeuse, qui a publié en juin une vidéo devenue virale dans laquelle elle liste les produits les plus en vue.

Des prix attractifs combinés à « l’expertise » pharmaceutique française

Croisées à la pharmacie Best du Forum des Halles (Ier arrondissement), Sara et Anna, deux touristes néerlandaises qui s’informent régulièrement des dernières tendances sur TikTok, expliquent elles aussi qu’elles font systématiquement une halte en pharmacie lorsqu’elles sont de passage à Paris. Dans leur panier, l’eau de beauté Caudalie, la très célèbre huile prodigieuse Nuxe, le lait-crème concentré des laboratoires Embryolisse - l’un des produits les plus populaires sur TikTok –, ou encore des crèmes du laboratoire La Roche-Posay. « Il y a une grande diversité de crèmes solaires, laits pour le corps, crèmes hydratantes et autres soins de la peau, à des prix imbattables », détaille Sara à 20 Minutes.

Les prix particulièrement attractifs par rapport aux tarifs pratiqués dans les autres pays, où les produits sont importés, sont en effet l’un des éléments qui participe à l’engouement pour la #FrenchPharmacy. L’autre facteur de cet énorme succès, c’est l’expertise pharmaceutique française, reconnue dans le monde entier. « Les produits français sont de très grande qualité, tout le monde le sait. Certains sont emballés comme des médicaments, avec une notice très détaillée. C’est très rassurant », précise Sara. « Et il y a aussi cette image un peu glamour. Les crèmes sentent bon, on peut s’en mettre comme du parfum », ajoute sa copine Anna.

Le boom des produits pharmaceutiques tricolores sur TikTok se ressent aujourd’hui sur les ventes des fabricants français. Le groupe L’Oréal, propriétaire de plusieurs grandes marques de dermo-cosmétique dont La Roche Posay et Vichy, a ainsi expliqué au HuffPost que sa « Division beauté dermatologique » a connu une forte croissance au premier semestre 2023, soit une hausse de 23 %. « En France, quand les touristes sont revenus après le Covid, on a vu une nette augmentation des ventes dans les pharmacies de Paris et sa région », a également expliqué au site d’information Cécile Debièvre, directrice générale adjointe des Laboratoires Embryolisse. Reste aujourd’hui à savoir si cette tendance, née sur les réseaux sociaux, va perdurer…