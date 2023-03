Pommettes relevées, lèvres pulpeuses, peau parfaitement lisse… Et s’il était possible, en quelques clics, de s’embellir de manière tout à fait réaliste, sans que cela soit détectable ? C’est ce que promet le tout nouveau filtre « Bold Glamour » ( « glamour osé ») qui cartonne depuis quelques semaines sur TikTok. Déjà utilisé dans plus de 8 millions de vidéos sur la plateforme, ce filtre nouvelle génération ne se contente pas d’appliquer des effets avec images 3D, mais utilise l’intelligence artificielle pour gommer les petites aspérités de votre visage, et ainsi coller au plus près des canons de beauté véhiculés par les réseaux sociaux.

Si les traditionnels beauty filters disponibles sur les applis ont tendance à s’effacer lorsqu’un utilisateur met sa main devant son visage, le « Bold Glamour » ne bouge pas. « Je ne ressemble absolument pas à ça, mais le filtre a un aspect tellement naturel, avec une vraie texture sur la peau. C’est juste assez subtil pour rester soi-même et être convaincant », s’étonne ainsi une utilisatrice de TikTok. « Ce filtre fonctionne sur smartphone, il est accessible par des milliards de personnes, sans aucune connaissance technique requise, en temps réel, et il semble totalement crédible », reconnaît Memo Akten, professeur à l’UC San Diego Visual Arts.





« Un filtre qui peut engendrer de la dysmorphophobie »

Sur TikTok, il est presque indétectable si on ne fait pas attention à la petite mention « Bold Glamour » en bas à gauche. Un filtre bluffant, parfois déstabilisant, que beaucoup d’internautes ont ainsi testé, dénonçant l’impact qu’un tel outil peut avoir sur l’estime de soi, notamment chez les plus jeunes. « Comment nourrir le manque de confiance en soi », écrit ainsi une utilisatrice en légende de sa vidéo sur TikTok. « Ce filtre doit être banni. Si vous ne voulez pas gâcher votre journée, ne l’essayez pas. Parce que tout ce qu’il va faire, c’est vous faire sentir comme une merde », ajoute une autre internaute. « Ce filtre devrait être illégal, je vous souhaite à tous de ne pas tomber dans les dysmorphophobies », explique également une utilisatrice de la plateforme.

Ces petites « retouches » rendues possibles grâce à l’intelligence artificielle peuvent en effet avoir des effets nocifs sur le bien-être et la santé mentale. « A force de se regarder à travers des filtres qui gomment toute imperfection, le moindre petit défaut physique devient une obsession. Cela peut amener à une forme d’aliénation positive d’un visage qui finalement, ne correspond plus à qui l’on est. Et engendrer par la suite des phénomènes de dysmorphobie [obsession pour une petite imperfection ou un défaut imaginaire] », explique à 20 Minutes Michaël Stora, psychologue, psychanalyste et fondateur de l’Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. « Avec ce filtre, il n’y a plus la notion de fun, le côté ludique. Il est tellement réaliste que cela ne fait que renforcer le fait que l’image de soi est défaillante ».

Un standard de beauté uniformisé

Dans une vidéo publiée sur TikTok, la chirurgienne californienne Monica Kieu, spécialisée en chirurgie plastique faciale, a reconnu que ce filtre était très impressionnant, mais a souligné à quel point des canons de beauté dits « traditionnels » (des traits plus fins, une peau parfaite, des sourcils bien dessinés…) semblent le régir. « Le reflet biaisé de ce genre de filtres risque donc d’intégrer dans l’imaginaire collectif des standards de beauté illusoires et arbitraires », explique-t-elle.

Cela risque surtout d’engendrer « une standardisation des visages », note Michaël Stora. « Aujourd’hui, les jeunes ne veulent plus ressembler aux célébrités, mais à une forme améliorée d’eux-mêmes, avec des critères uniformisés. On était déjà dans une guerre des clones, mais là, on atteint un summum. C’est l’idée qu’il existerait un canon de beauté universel auquel tout le monde devrait ressembler », explique le psychologue et psychanalyste, qui craint que « ce genre de filtres poussent encore davantage de jeunes, - les 18-30 ans –, à avoir recours à la médecine ou chirurgie esthétique afin de correspondre à un soi « filtré » ».