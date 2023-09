La marque de cosmétiques Revlon vient d’annonce sa toute nouvelle ambassadrice mondiale : Nailea Devora. A seulement 21 ans, l’influenceuse rejoint les célèbres visages qui représentent la marque, comme Ashley Graham ou Megan Thee Stallion. Mais qui est cette star des réseaux sociaux ?

Nailea Devora, icône de la génération Z

Nailea Devora s’est lancée sur les réseaux sociaux en 2019 et a su développer son audience et se bâtir une forte communauté depuis, avec plus de 19 millions d’abonnés sur Instagram, TikTok et Youtube. La jeune femme propose un contenu drôle, réaliste et proche de ses abonnés, qui a su séduire la gen Z du monde entier. Elle est aujourd’hui une figure des réseaux sociaux dans l’influence de la mode et du lifestyle, avec ses looks accessibles et ses make-up naturels et soignés. Ses vidéos humoristiques de playback cumulent des millions de vues sur les plateformes. Originaire d’El Paso au Texas et fille d’immigrés mexicains, l’influenceuse revendique ses origines et sa culture latino.

L’influenceuse a attiré l’attention de l’univers de la beauté

La marque de beauté Revlon s’est alors tournée vers la jeune américaine pour agrandir sa famille d’ambassadrices. Maribelle Orengo, vice-présidente de Revlon a expliqué ce choix dans un communiqué : « Nous cherchons constamment à nous associer à des acteurs du changement et à des talents en herbe qui n’ont pas peur de prendre des risques - ce qui est exactement ce que nous voyons en Nailea ». L’enseigne fondée en 1932 cherche à évoluer auprès de la génération Z et d’une audience plus diversifiée.

En tant qu’ambassadrice mondiale de Revlon, Nailea Devora s’apprête à créer du contenu pour les médias sociaux, notamment sur les comptes Instagram et TikTok de la marque, pour soutenir les lancements à venir. Dès cet automne, son visage apparaîtra sur les présentoirs en magasins, et sur les médias numériques et publicités de Revlon à partir de 2024. L’influence passe un nouveau cap dans sa carrière et a d’ailleurs montré toute sa gratitude sur ses réseaux sociaux.