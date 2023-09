De la crème au rouge à lèvres, désormais, tout se personnalise ou du moins peut le devenir. Comme de nombreuses autres, les marques telles que Guerlain proposent à leurs clients des compositions à créer « dans les moindres détails ». Pour mieux comprendre l’engouement autour de ce type de consommation désormais en vogue, 20 Minutes s’est intéressé de plus près au phénomène du sur-mesure.

Le sur-mesure permet de mieux répondre aux attentes des clients

En offrant un soin hyperpersonnalisé, les marques ciblent plus facilement les attentes des consommateurs et répondent mieux à leurs exigences. C’est d’ailleurs dans cette optique que Christelle Percheron a créé sa marque de rouge à lèvres sur-mesure, Bâton Rouge Paris. « En tant que consommatrice, j’ai souvent eu du mal à retrouver les teintes de rouge à lèvres que j’aimais. Et quand on commande sur Internet, on peut vite être déçu quand on s’aperçoit que ce n’est pas le même rendu sur nous que sur le modèle », confie la fondatrice de la marque à 20 Minutes.

« D’après notre étude, 78 % de nos clients se tournent vers nos offres sur-mesure », déclare Laura Legendre, responsable formation chez Deep Nature à notre journal. Selon cette dernière, ce succès se traduit de différentes manières. D’abord parce que le client se sent « spécial » : il a l’impression de recevoir un service inédit qu’il ne recevra nulle part à ailleurs. De plus, ses attentes sont mieux comblées puisque l’offre est hyperpersonnalisée. « Le client a l’impression de se sentir unique, il se sent pris en considération », reprend Laura Legendre.

Une meilleure stratégie fidélisation des marques

Mais c’est aussi un pari gagnant-gagnant. En proposant du sur-mesure, les marques discernent rapidement les attentes des consommateurs, et donc, les fidélisent plus facilement.

Contrairement à un massage protocolaire, le massage personnalisé chez Deep Nature sera fait selon les envies, l’humeur, les émotions et les préférences de la personne. « On pose les questions suivantes pour établir un vrai diagnostic : Comment vous sentez-vous aujourd’hui ? Comment aimeriez-vous vous sentir à la fin du soin ? Préférez-vous drainer, plutôt vous sentir relaxé ? Quelles odeurs vous font plaisir ? Avez-vous une zone sur laquelle vous aimeriez que j’insiste et pourquoi ? etc. », explique Laura Legendre, avant de continuer : « ça améliore l’ensemble du parcours client. Le consommateur vit une expérience ».

Chez Bâton Rouge Paris, vingt minutes sont consacrées au conseil avec un make-up artist afin de définir la texture du rouge à lèvres (solide, liquide…), son fini (mat, brillant…), son parfum et évidemment le pigment idéal en fonction de la carnation de la personne et ses goûts. Puis, en dix minutes seulement le produit est fabriqué. « On module la couleur jusqu’à trouver la couleur souhaitée. On peut même reproduire la couleur d’un rouge à lèvres si le client l’emmène en boutique », explique la fondatrice de la marque.

View this post on Instagram A post shared by BÂTON ROUGE Paris (@batonrougeparis)

Un mode de consommation plus réfléchi

Au-delà de la relation client, ce mode de consommation permet aussi de limiter les achats compulsifs ou d’acheter des produits qui ne vous correspondent finalement pas. Ce qui peut souvent être le cas avec les produits cosmétiques par exemple.

En proposant des crèmes ou des masques personnalisés, les marques comme Deep Nature permettent aussi d’éviter les achats inutiles, comme l’affirme Laura Legendre : « ça donne du sens à la consommation, on réfléchit davantage avant de consommer et on se pose la question 'pourquoi j’en ai envie' ». Un accompagnement de A à Z qui permet aussi de déjouer les pièges du marketing.