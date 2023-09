Après le Pilates Powe, le Stot Pilates, place au Hot Pilates. Cette méthode combine des exercices de Pilates classique, seule différence, ils sont réalisés dans une salle chauffée entre 32 et 35 degrés, avec un taux d’humidité supérieur à la normale. La chaleur (qui reste tout de même supportable) permettrait d’évacuer les toxines du corps et de brûler plus facilement les calories.

Le « Hot Pilates », une tendance d’aujourd’hui mais qui ne date pas d’hier

En réalité, le Hot Pilates est loin d’être une nouvelle pratique. Cette variante a été développée par l’athlète professionnelle Gabriella Walters en 2009, qui a fondé le premier studio dédié à cette pratique aux Etats-Unis. Mais depuis cet été, le Hot Pilates a connu un regain de popularité dans le milieu du fitness, tout particulièrement grâce aux réseaux sociaux.

En effet, sur TikTok, de jeunes femmes montrent leur séance de Pilates dans des salles munies de lampes infrarouges, qui ont pour rôle de diffuser de la chaleur. Elles témoignent des vertus de cette routine sportive, assurant que cela les aide à mieux sculpter leur corps.

Plus efficace qu’une séance traditionnelle

Abigail McLachlan, professeure de Pilates à Londres explique à Marie Claire UK que « la chaleur offre quelque chose de nouveau par rapport aux cours de Pilates plus traditionnels ».

De l’avis de professeurs qui pratiquent et enseignent le Hot Pilates, cette forme représenterait, comme le dit Abigail McLachlan, « un défi plus important » à relever que sa version traditionnelle. « Il est davantage axé sur le développement de la force et de l’endurance », jouerait plus sur l’endurance et stimulerait du coup la concentration et la force mentale.

« Lorsque vous avez chaud, vous avez tendance à vous concentrer davantage sur la sensation de votre corps, ce qui est idéal pour les éléments de pleine conscience de la pratique du Pilates », explique Eloise Skinner, un autre professeur de yoga britannique. Pour les personnes qui ressentent des douleurs musculaires au quotidien, la chaleur va aider à détendre les muscles et à faciliter certaines positions.

Plus efficace que le Pilates classique

Le Hot Pilates serait d’ailleurs plus efficace qu’une séance de Pilates classique. Le fait de le pratiquer dans une pièce chauffée pousserait le corps dans ses retranchements. Ce dernier dépensera plus d’énergie pour réaliser cet effort et pour réguler sa température interne, ce qui permet de brûler plus de calories.

Pour autant, aucune étude scientifique ne valide à l’heure actuelle cette affirmation. « Certaines études sur le yoga chaud par rapport au yoga thermo-neutre ont montré des résultats similaires pour les deux groupes », a déclaré à Women’s Health le Dr Elizabeth Barchi, spécialiste en médecine du sport au NYU Langone Sports Health.