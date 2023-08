En été ou en période de fortes chaleurs, on a souvent l’envie de se rafraîchir de façon un peu plus gourmande. Mais est-ce une bonne ou une mauvaise idée de fondre pour des desserts glacés quand il faut se réhydrater ? Pour en savoir plus, 20 Minutes a demandé à la nutritionniste Sophie Janvier de trancher.

Une bonne idée pour se réhydrater

Contre toute attente, ce n’est pas une si mauvaise idée de prendre des glaces en complément d’hydratation. Tout simplement parce qu’elles contiennent de l’eau ou du lait. Et quand il fait chaud, c’est quand même plus intéressant à manger que des amandes. A la fraise ou au chocolat, la nutritionniste conseille de « prendre la glace qui vous fait plaisir » mais avec modération. Car même s’ils sont gorgés d’eau, ces desserts restent très sucrés avec près de « 20 % à 25 % de teneur en sucre pour les glaces et les sorbets », précise la nutritionniste. Pour limiter l’apport calorique, mieux vaut se tourner vers les fruits et légumes qui peuvent contenir jusqu’à 95 % d’eau, ou même les yaourts qui en contiennent jusqu’à 85 %.

Pour nous aiguiller, Sophie Janvier donne un petit ordre d’idée sur les trois glaces qui contiennent le plus d’eau : le granité (75 % d’eau), suivi du sorbet (60 % d’eau), et la crème glacée en dernière position (35 % d’eau).

Des glaces maison, c’est encore mieux !

Pour esquiver l’effet sucré qui peut augmenter la sensation de soif en bouche, la nutritionniste recommande de faire des glaces maison avec de l’eau et du sirop par exemple. Evidemment, même dans ces recettes il y aura du sucre pour donner du goût, mais déjà beaucoup moins.

Sophie Janvier conseille de se faire un milk-shake maison peu sucré. En effet, une étude de St. Andrews University relayée dans le Dairy Business, prouve que le lait est plus hydratant que l’eau. Alors, n’hésitez pas à le privilégier dans vos recettes. Si vous fondez plutôt pour les sorbets, tentez le goût tomate basilic, moins sucré, et pourquoi pas la recette de sorbet fraises de la nutritionniste.