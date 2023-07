Pour pouvoir répondre à cette question, il faut prendre en compte plusieurs paramètres : la température, l’humidité, la durée d’exposition et l’état de santé.

La température qui nous intéresse est la température humide que l’on obtient en combinant la température de l’air et le taux d’humidité. Elle s’exprime avec le sigle TW : W pour « Wet » ou humide en anglais.

Pour se refroidir, le corps humain dispose d’un outil très simple : la transpiration. En gros, on a chaud, on transpire et l’eau contenue dans notre sueur s’évapore dans l’air. C’est cette évaporation qui nous refroidit. Sauf que certaines fois, l’air est déjà très chargé en eau. Si l’air atteint un taux d’humidité relative de 100 %, il ne peut plus contenir d’eau et donc transpirer ne sert plus à rien pour vous refroidir.

C’est d’ailleurs pour ça que la chaleur sèche est beaucoup plus supportable que la chaleur humide. Ainsi, pour mesurer la température maximale que l’on peut supporter, il faut toujours parler en température humide. Par exemple, si la température est de 39 °C et le taux d’humidité de 5 %, alors la température humide est d’environ 15,3 TW. Maintenant, si la température est de 39 °C mais que le taux d’humidité est cette fois-ci de 50 %, alors la température humide est d’environ 30 TW.

