Une sieste méridienne salvatrice pour reposer les organismes durant les épisodes de canicule ? Cette perspective, mise sur le tapis par le président de l’association des médecins de santé publique allemands – et approuvée par le ministre de la Santé – fait beaucoup parler Outre-Rhin depuis qu’une vague de chaleur a assailli le pays en juillet. « En Allemagne, il y a déjà un fonds qui indemnise les arrêts de chantier pour cause de fortes chaleurs. A Chypre, il existe une température maximum au-delà de laquelle certains secteurs ont interdiction de travailler », remarque Hadrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne, qui en profite pour souligner que la « France est très en retard sur le sujet » et que le Code du travail n’y propose « presque rien » pour protéger les travailleurs quand le thermomètre explose.

Avec ses collègues Mathilde Panot et Caroline Fiat, le Toulousain est le rédacteur d’une proposition de loi « visant à adapter le Code du travail aux conséquences du réchauffement climatique ». Elle a été déposée le 20 juillet auprès du bureau de l’Assemblée nationale. Malgré l’actualité brûlante, Hadrien Clouet ne croit pas que la majorité la mettra à l’ordre du jour de la rentrée, mais LFI compte profiter de sa prochaine « niche parlementaire », en novembre, pour la pousser sous les feux de la rampe. « On sait pertinemment que les épisodes de chaleurs estivaux vont se multiplier [Météo-France prévoit leur multiplication par 10 d’ici à la fin du siècle], et ce serait bien qu’on soit au moins prêts pour l’été prochain », insiste le Toulousain.

Que dit le Code du travail ?

Alors c’est quoi ce « presque rien » déjà prévu dans le Code du travail ? Il oblige d’abord les employeurs à veiller au à la bonne ventilation des locaux intérieurs, et à « mettre à disposition » – dedans comme dehors – de l’eau fraîche. « Une obligation qui est plutôt bien respectée », reconnaît d’ailleurs le député. Plus globalement, un salarié peut faire valoir son droit de retrait s’il constate « une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ». Mais sans allusion spécifique aux pics de chaleur. Par ailleurs, le Code du travail laisse aux employeurs le soin d’évaluer eux-mêmes le danger en cas « d’ambiance thermique » extrême. « Avec le risque que celui qui se préoccupe davantage de la santé de ses salariés arrête son chantier alors que son concurrent poursuit le sien en faisant du dumping social », critique le député de Toulouse qui relève aussi qu’il n’existe pour l’heure en France « aucun seuil de température au-delà duquel l’activité peut être réduite voire arrêtée ».

Des journées de six heures et des « pauses » fraîcheur

Les députés LFI signataires veulent rendre la réglementation plus concrète et plus contraignante pour les employeurs ; « D’abord, nous proposons de diminuer le temps de travail lorsqu’il fait trop chaud car on sait que le corps se fatigue, que la vigilance baisse et que les gens sont en danger, certains même sont victimes d’arrêts cardiaques en rentrant chez eux », explique Hadrien Clouet. Pour cela, la proposition défend « un droit à la pause » – évidemment « payée » – qui pourrait entrer en vigueur à partir de 28 °C puis s’allonger au fur et à mesure de l’augmentation des températures. L’autre idée forte est de limiter carrément le temps de travail à 6 heures par jour pour certains métiers dans les zones où Météo-France active le niveau de vigilance orange canicule. Quant au niveau rouge, exceptionnel mais activé ce mardi dans quatre départements français, la proposition est tout simplement de cesser toute activité pour les métiers les plus exposés, de type ouvrier de chantier ou salarié agricole.

Autre mesure envisagée, la possibilité pour l’Inspection du travail de prononcer elle-même l’arrêt d’un chantier lorsque les températures sont trop élevées

Enfin, aujourd’hui, la caisse « intempéries » du secteur du BTP permet d’indemniser les arrêts de chantier quand surviennent orages ou tempêtes. Mais, en dehors de quelques expérimentations locales, l’aléa canicule n’est pas en encore au programme. La proposition de loi, au diapason de certaines PME concernées, suggère d’y remédier.