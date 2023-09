« C’est scandaleux ! » La semaine dernière, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a vivement taclé la shrinkflation mise en place par la grande distribution. La shriquoi ? Depuis 2022 et la hausse massive des prix, le pouvoir d’achat chute et les concepts défilent : inflation, déflation, shrinkflation donc, et autre-concept-en-ion. Difficile pour le consommateur d’y voir clair.

Mais puisque savoir nommer l’ennemi, c’est savoir le combattre, 20 Minutes - et une bouteille de lait - vous aide à comprendre tous ces mots dans la vidéo ci-dessus.