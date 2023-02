Mais qui peut stopper la machine à succès, Aya Nakamura ? Un nouvel album DNK, trois dates de concerts complets à l’Accor Arena, des hits qui ont fait danser le monde entier… et maintenant le visage de la célèbre maison française de parfumerie et cosmétiques Lancôme, propriété du groupe L’Oréal.

L’interprète de Djadja, Pookie et Baby vient d’être nommée ambassadrice mondiale de Lancôme. L’artiste de 27 ans rejoint le cercle fermé des prestigieuses égéries de la marque de beauté telles que Julia Roberts, Juliette Binoche ou encore Penelope Cruz. Elle incarnera une nouvelle collection de cosmétiques, qui sera dévoilée dans des campagnes publicitaires en mars prochain.





« Une véritable icône moderne »

« Nous ne pourrions pas être plus fiers d’accueillir la sensation musicale mondiale et lauréate de plusieurs prix @ayanakamura_officiel dans la famille Lancôme en tant que nouvel ambassadeur mondial », a déclaré l’entreprise dans une série de clichés pour annoncer leur collaboration. « Chanteuse de renommée internationale et icône du style à part entière, Aya a transformé le paysage musical, en France et au-delà. Une véritable icône moderne. Aya a battu des records musicaux, a été l’artiste français le plus streamé dans le monde en 2022. Bienvenue dans la Family Aya ! », ajoute la marque.

Pour Françoise Lehmann, ce fut un choix évident explique-t-elle dans un communiqué : « Je suis la carrière d’Aya depuis longtemps car j’admire son talent et ses partis pris artistiques. Elle est un véritable modèle pour toute une génération, et je suis heureuse qu’elle se joigne à̀ la famille Lancôme ». « Grâce à cette collaboration, j’espère inspirer les femmes autour de moi et les pousser à devenir ce qu’elles ont toujours voulu être », a pour sa part déclaré Aya Nakamura. Elle est également la troisième personnalité noire huit ans après l’actrice mexicano-kenyane Lupita Nyong’o et l’Américaine Zendaya à représenter la marque.









A cette occasion, l’artiste francophone la plus écoutée dans le monde et Lancôme ont réalisé un documentaire vidéo qui sortira prochainement sur YouTube. Il retracera les coulisses de la sortie de son quatrième album, DNK et ses concerts à l’Accor Arena de Paris en mai 2023. L’enseigne a aussi annoncé l’arrivée d’un autre talent dans ses rangs, l’actrice sud-coréenne, Jung Ho-yeon, révélée dans la série Squid Game.