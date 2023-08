Ce n’est pas une technologie venue de l’espace, pourtant « c’est la NASA qui a découvert les bienfaits de la lumière LED, ensuite ça s’est développé dans le milieu médical et esthétique », raconte Manon Allano, fondatrice des centres EstheClinic. Aussi connue sous le terme scientifique de « photomodulation », la thérapie par LED ou luminothérapie vient stimuler les cellules de la peau grâce à différents programmes de couleurs. Parfois assimilée à tort aux UV, cette technique n’a « rien à voir » et ne contient « aucun risque », précise Manon Allano. Selon la dermatologue Nina Roos, ces lumières seraient même intéressantes pour traiter certaines pathologies comme l’acné.

A chaque problématique de peau sa couleur

Sur la peau, la LED a différentes actions. « Chaque couleur correspond à une longueur d’onde avec différentes profondeurs et cibles », explique la fondatrice des centres EstheClinic spécialisés dans les soins esthétiques utilisant des technologies tels que les LED ou les ultrasons.

Chaque longueur d’onde possède un bénéfice. La lumière rouge répare et cicatrise la peau. Elle stimule les fibroblastes et favorise la circulation sanguine. Elle est aussi anti-inflammatoire. « Il y a de la lumière rouge dans tous nos programmes, car elle couvre un peu tout », explique Manon Allano. La lumière bleue est efficace contre l’acné, elle a un effet purifiant qui permet de déstabiliser la bactérie qui en est responsable. Les vertus antioxydantes et apaisantes de la lumière jaune lui valent sa réputation anti-âge et anti-rougeurs. Il existe aussi les lumières vertes et oranges, qui vont respectivement agir « sur l’hyperpigmentation, les rides et les ridules », ajoute Chaïma Ghalifa, international marketing manager chez Talika.

On constate « un coup d’éclat immédiat dès la première séance »

Quant aux résultats, Manon Allano nuance : « Toutes les peaux ne réagissent pas de la même manière. Par exemple, les peaux foncées réagissent mieux à la LED ». Comptez 5 ou 6 séances pour « voir de bons résultats » sur votre acné.

En revanche, on constate un « coup d’éclat immédiat dès la première séance ». Cette dernière conseille toutefois de combiner la LED avec d’autres soins pour avoir des résultats plus satisfaisants, sur les rides par exemple. Ce que confirme la dermatologue : « Utilisée seule ou sur une peau normale, la LED aura peu d’intérêts ». Le docteur préconise une utilisation complémentaire de la LED, en soin post-peeling par exemple, pour stimuler la production de collagène et améliorer la qualité de la peau.

La technologie LED se déploie à domicile

Ce marché s’est démocratisé à tel point que des masques LED sont en vente pour le grand public, mais sont-ils aussi efficaces ? Pour Chaïma Ghalifa, c’est un « bon investissement », permettant d’utiliser la LED quotidiennement chez soi.

Manon Allano précise tout de même que l’efficacité du traitement en institut « n’est pas comparable », puisqu’un panneau LED utilisé en institut peut posséder 1.250 ampoules, contre 132 ampoules pour un masque LED visage classique. Laurence Newman, CEO de Current Body, souligne par ailleurs que l’usage d’un masque à la maison n’a pas pour but de remplacer l’usage professionnel, mais plutôt le compléter. « Il fournit un traitement simple de 10 minutes, que vous pouvez effectuer n’importe où, à tout moment », termine le fondateur la marque.