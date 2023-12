Trois activités funs pour faire monter la température cet hiver

Vous avez perdu la motivation d’aller faire du sport cet hiver ? C’est le moment de vous reprendre ! 20 Minutes a sélectionné trois concepts accessibles à tous niveaux, pour prendre soin de sa santé physique tout en s’amusant. Tout est à Paris, mais spoiler alert : c’est 100 % good vibes garanties.

Le nouveau concept de cycling immersif

Embarquez à bord du vaisseau Space et déconnectez-vous du stress en pédalant sur une playlist de musiques ultra-tendance. Projecteurs, musique à fond façon clubbing, coachs motivants, décor sur le thème de l’espace, Space vous fait décoller de votre quotidien durant 45 minutes de vélo. Plusieurs sessions sont disponibles selon vos envies : « Rythm », 80 % cardio et 20 % renforcement musculaire « Power », 50 % cardio, 50 % de force. Et « Basics », 100 % pédagogique, si vous pédalez pour la première fois.

Space Cycle, 29 euros la session à l’unité, 6 rue de L’Échiquier, Paris 10e.

Salle de cours chez Space Cycle. - The Sanctuary Group

Le cours de boxe accessible à tous

Pas besoin d’être Francis Ngannou pour venir frapper dans le sac de boxe, les cours de la Villa M. sont mixtes et accessibles aux débutants. Zéro appréhension, enfilez vos gants de boxe et montez sur le ring ! C’est vous contre… vous-même durant une heure, pour maîtriser des combinaisons de frappes telles que l’uppercut. Mais aussi pour vous surpasser avec quelques burpees et squats au programme. Bonus ? Vous pouvez venir vous défouler avec vos enfants et le cours de découverte est offert !

Club de boxe de la Villa M., cours particulier adulte à 80 € la séance. Cours collectifs de boxe enfants et adolescents à 36 € par mois et 150 euros par mois sur abonnement pour les adultes, 24-30 bd Pasteur, Paris 15e.

Club de boxe de la Villa M. - Villa M

Du cardio dans l’eau

Encore du vélo ? Oui mais dans l’eau ! Cette fois-ci chez Aqua By, qui propose des séances collectives de cycling pour brûler jusqu’à 600 calories en 45 minutes. Aquabiking, aquaHiiT, aquacross, aquapalming… Plongez dans le programme qui correspond le plus à vos objectifs physiques. Cerise sur le gâteau : décontractez-vous à souhait dans le hammam ou le sauna, disponibles dans les studios.

Aqua By, 20 euros la première séance, dans les 4 studios Aqua By de Paris et Boulogne.