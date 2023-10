De plus en plus de salles de sport se distinguent par une offre premium souvent chère, mais qui peut se révéler une bonne affaire. Et la clientèle afflue. Pourquoi ? Comment ? Pour évaluer la pertinence de ces offres et comprendre la raison de leur succès, tant à Paris qu’en régions, 20 Minutes a épluché les offres. Celles de Monday Sports Club, qui réunit les concepts Dynamo, Riise et Punch Boxing, et qui propose un pack de trois cours pour 45,50 euros. Et celui de la Villa M., un complexe disposant d’un espace fitness et d’un club de boxe, dont l’abonnement, sans engagement, coûte 75 euros le premier mois. Avec des prix très au-dessus de la moyenne des salles standards (30 euros les 4 semaines chez Fitness Park par exemple), nous leur avons trouvé des avantages qu’on ne trouve évidemment pas ailleurs.

La garantie d’un véritable accompagnement

Fiches clients personnalisées, suivi de la progression, coachs à l’écoute… Ces salles de sport premium fournissent davantage d’efforts sur l’accompagnement client. « Le service n’est pas le même que dans une salle de sport traditionnelle, souligne la directrice marketing de Monday Sports Club. Les salles de sport se font de l’argent sur les personnes qui ne viennent pas, nous, c’est l’inverse, on n’a pas le droit à l’erreur donc nous mettons tout en œuvre pour que nos clients reviennent. »

Et ça passe par des agents d’accueil formés « comme en hôtellerie », qui accueillent avec le prénom, des coachs « triés sur le volet » et formés sur plusieurs mois. « Grâce à la musique, le cadre unique, le service et la bonne humeur, les gens se sentent comme à la maison », avance Chloé Bouscatel.

Cet accompagnement est possible car les cours sont toujours en petit effectif, pas plus de huit personnes sur le ring à la Villa M. par exemple. Par ailleurs, les coachs de boxe sont parfois eux-mêmes « d’anciens champions dans la discipline », précise le directeur des lieux. L’enseignement peut être individualisé pour que le client se sente bien mais surtout, satisfait, ce qui justifie le prix des formules proposées.

Un lieu d’échange et de bien-être

« Les gens ont besoin de se connecter ensemble, d’échanger avec le coach… et ça, on ne le retrouve pas forcément dans une salle de sport traditionnelle, déclare Chloé Bouscatel, directrice marketing de Monday Sports club. Nos adhérents viennent aussi vivre des émotions, ce n’est plus uniquement du sport. » Au-delà de l’activité physique, Monday Sport Club, qui réunira ses trois concepts dans un lieu unique lors d’un événement les 7 et 8 octobre à Paris, a pour objectif de créer un « sanctuaire du bien-être », en proposant également des conférences et des ateliers autour du sport.

De son côté, Thomas Clipez, directeur du club de boxe et fitness de la Villa M., insiste sur la « logique de prévention sport-santé » qui préside au concept de son centre. Le lieu possède d’ailleurs un centre de soins et de prévention assurés par des professionnels dans le but de « mieux protéger » la santé, et « d’optimiser » le bien-être physique et mental de ses adhérents. Le lieu a d’ailleurs été labellisé « Maison Sport-Santé » par le ministère des Sports et de la Jeunesse et le ministère des Solidarités et de la Santé.

Un cadre haut de gamme confortable

Evidemment, rien ne serait premium si le cadre ne suivait pas. Et à la Villa M. le décor ne se loupe pas : tapis de course face à d’immenses baies vitrées, extérieur très végétalisé, matériel sportif haut de gamme… De la décoration aux équipements, ces salles se doivent d’être particulièrement confortables. « Tout est soigné, jusqu’aux vestiaires et aux douches », ajoute le directeur de la Villa M. Du coté du groupe Monday Sport Clubs, on retrouve les mêmes exigences, avec l’ajout de cosmétiques de marques partenaires à disposition.

Pour autant, ces deux concepts ne se considèrent pas comme « élitistes ». « Il y a de tous profils et de tous niveaux, c’est assez hétérogène », affirme Thomas Clipez. « Les gens font quand même attention et le fait de pouvoir choisir son cours à la carte et de ne pas avoir d’engagement ou d’abonnement permet une certaine flexibilité et gestion du portefeuille », conclut la directrice marketing de Monday Sports Club.

En définitive, si vous avez besoin de plus pédagogie, d’une ambiance chaleureuse ou que vous cherchez un endroit intimiste pour passer vos séances, vos dépenses seront vite rentabilisées par le service et le confort obtenus. En revanche, si vous êtes autonome et que la foule de confrères sportifs en heure de pointe ne vous fait pas peur, une salle de sport traditionnelle reste financièrement une bien meilleure affaire.