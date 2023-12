A l’approche des fêtes de fin d’année, 20 Minutes vous partage une sélection de centres de bien-être, où vous pourrez profiter de soins de qualité, sans trop forcer sur le porte-monnaie. A profiter en binôme ou seul !

Evacuez le stress dans une capsule de relaxation mentale

Rituals ouvre le « mind oasis », des cabines cocooning dédiées à la relaxation mentale et au bien-être. Allongé sur un matelas profitez au choix d’un :

1. Hydromassage : Un massage de vingt minutes utilisant de l’eau chaude pour apaiser les contractures musculaires, soulager les tensions physiques. Le bonus ? des senteurs à la lavande et au bois de cèdre pour favoriser la relaxation et de la photothérapie pour un teint plus éclatant.

Mind Oasis, 19,99 euros au 33 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris.

2. Relaxation mentale : Atteignez un état méditatif profond, grâce à des exercices de respiration, accompagnés de stimulations sonores 4D et de vibrations haptiques. Spoiler alert : Résultat zen attitude garanti !

Mind Oasis, 29,50 euros les 30 minutes et 44 euros les 55 minutes au 33 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris.

Mind Oasis, Rituals. - 2023 Jean-Baptiste Chauvin, all rights reserved.

Évadez-vous dans hammam oriental

Evacuez les toxines durant bain de vapeur à 45° chez Les Bains D’Alia. Une fois à l’intérieur, vous pourrez profiter de la salle chaude et de la salle tiède sans limite de temps. En prime, sortez avec un thé et une pâtisserie orientale. Attention, le Hammam Or est réservé aux femmes tous les jours et le Hammam Majorelle mixte ouvert tous les jours.

Accès hammam, 38 euros en semaine et 48 euros les week-ends chez les Bains D’Alia, 125 Avenue Henri Ravera 92220 Bagneux.

Les bains d'Alia.

- Les bains d'alia

Détendez-vous avec modelage du corps

Jambes engourdies ? Mal de dos ? Traits fatigués ? Dans la bulle détente de Mademoiselle Bio, l’esthéticienne est à l’écoute des besoins de votre corps, c’est vous qui donnez le ton durant trente minutes !

On commence par un enveloppement à l’aide d’un linge chaud sur les pieds et les mollets. Puis, la professionnelle démarre le modelage du corps par la face avant avec les jambes, le ventre, la poitrine et les épaules. Même chose retourné en partant des trapèzes, et en terminant sur le dos et l’arrière des jambes.

Bulle détente, 50 euros, dans tous les instituts Mademoiselle Bio en France.

Soin "Bulle détente" chez Mademoiselle Bio. - Mademoiselle Bio

Faites peau neuve grâce un diagnostic de peau professionnel

Après une analyse de peau détaillée (type de peau, taux d’hydratation, etc.), appelée face mapping, un « skin thérapeute professionnel » sélectionne les produits pour réaliser un soin personnalisé en fonction de vos besoins en 5 étapes : double nettoyage, exfoliation, lotions & toniques, sérums et soins ciblés, hydratation.

Face mapping (gratuit) et ProSkin30, 50 euros chez Dermalogica, au BHV Marais et aux Galeries Lafayette Haussman.

Cabine de soin Dermalogica. - Dermalogica

Dormez pendant votre gommage du corps

Un gommage tout doux de trente minutes, réunissant des techniques de massage manuelles et l’application d’huile de fleur de la passion, d’onagre, de camélia et d’argan pour vous débarrasser des cellules mortes et vous offrir une peau douce et lumineuse, jusqu’à la plante des pieds !

Soin Mirific, 40 à 50 euros, dans tous les instituts Guinot en France.