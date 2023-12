Si les températures fraîches sont peu agréables, nous leur avons trouvé leur petit intérêt. En effet, le froid peut s’avérer utile pour garder un teint lumineux, drainer, estomper vos cernes, mincir… Bref, un grand nombre de bienfaits pour le corps ou le visage. Et ceci est rendu possible grâce à des protocoles beauté inspirés de la cryothérapie, soit le traitement par le froid. Dernière bonne nouvelle : Même les frileux peuvent participer.

Face aux « jambes lourdes »

Les enveloppements froids permettent principalement de retrouver une sensation de légèreté instantanément, ce qui est particulièrement efficace face aux « jambes lourdes », mais pas que ! Ces soins sont fréquemment utilisés chez les sportifs en détox, ou pour des objectifs minceurs.

Comment ? Après avoir éliminé les toxines via une sudation, un professionnel réalise un enveloppement avec un gel froid sur la totalité du corps ou uniquement sur une zone précise. Grâce au choc thermique créé par la sudation, suivie du contact du gel avec la peau, les actifs (souvent du camphre ou du menthol) vont directement pénétrer les cellules de la peau, d’où l’effet de rafraîchissement instantané. Durant le soin, les molécules vont également drainer tous les déchets vers les ganglions lymphatiques pour être filtrés. « L’enveloppement se fait par un professionnel avec des actifs très concentrés. Chez nous : du marron d’inde, des huiles essentielles, du camphre et des algues laminaires dites algues brunes, très riches en sels minéraux et oligo-éléments. Le soin est ensuite enlevé, ce qui n’est pas le cas avec les crèmes sur le marché qu’on peut laisser sur la peau », précise à 20 Minutes Stéphane Quesada, responsable thalasso du Relais Thalasso Pornichet et Baie de la Baule.

En institut, vous pouvez effectuer un enveloppement cryogénique pour le corps entier au prix de 70 euros, dans les Relais Thalasso de Pornichet, Bénodet ou Hendaye. A la maison, ces enveloppements sont réalisables grâce à des cosmétiques, mais évidemment les concentrations seront plus faibles.

Réveillez votre regard avec des outils de massage effet Cryo

Sur le visage, les bienfaits de la cryothérapie sont mieux connus, notamment grâce à la tendance « skin-icing », qui met en avant sur les réseaux sociaux le fait de mettre des glaçons sur le visage. Bien qu’on retrouve toujours l’effet drainant et lissant, la technique est beaucoup plus prisée pour réveiller le regard, estomper les cernes, les poches et même les signes de l’âge. Nos grands-mères avaient donc raison à propos de l’astuce des concombres froids sur la peau. Ils permettent en effet de « réveiller le regard et décongestionner », affirme la dermatologue Nina Roos à notre journal.

Chez un facialiste, vous pouvez profiter des bienfaits du froid sur la peau grâce à des techniques de massage de face sculplting et des outils « effets Cryo » pour réveiller le regard et obtenir un teint plus lumineux. Les studios Face Kult de Deauville ou Paris proposent ce soin, sous le nom de booster drainant Cryo, « fresh glow » au prix de 33 euros.

En alternative maison, utilisez un glaçon pour masser votre visage de l’intérieur vers l’extérieur. Attention toutefois à ne pas l’utiliser directement sur la peau après l’avoir sorti du congélateur, encore glacé, au risque d’agresser votre barrière cutanée.