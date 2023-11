Il n’est plus à présenter : le rétinol, cette forme de rétinoïdes qui appartient à la famille des dérivés de la vitamine A. Depuis plusieurs années, l’utilisation de cet actif s’est démocratisée grâce aux nombreuses recherches et innovations menées pour rendre

son application plus simple et pour améliorer sa tolérance sur la peau. Coup de marketing pour les publicités anti-âge ou réelle pépite skincare ? 20 Minutes a demandé à la dermatologue Nina Roos et à Art Pellegrino, vice président principal des laboratoires RoC, (première marque à avoir commercialisé des produits au rétinol sans ordonnance en 1996), de nous dire si l’engouement autour du rétinol était vraiment justifié.

« Le rétinol, ça fait plus de 20 ans qu’il existe et plus de 20 ans que ça marche »

Le meilleur ? C’est une affirmation que la dermatologue Nina Roos ne peut pas faire à notre journal, car la peau de chacun est singulière. En revanche, elle affirme que les recherches scientifiques prouvent que « le rétinol fait sans aucun doute partie des actifs anti-âge les plus puissants sur la peau ». « Le rétinol, ça fait plus de vingt ans qu’il existe et plus de vingt ans que ça marche », avance-t-elle. À 20 Minutes, Art Pellegrino, vice président principal des laboratoires RoC explique que c’est d’ailleurs l’ingrédient cosmétique anti-âge le plus étudié et documenté dans la littérature scientifique. « Il a notamment été démontré que l’effet du rétinol sur la peau ne s’estompe pas. Plus vous l’utiliserez, plus il agira sur votre peau et plus il améliorera vos rides », assure ce dernier.

Entre autres, le rétinol est connu pour lutter contre le photo vieillissement car il a « une action complète sur les différentes couches de la peau ». Autant avec un dosage minimal de 0,03 % jusqu’à 1 %. En cosmétique, « ce n’est pas le plus fort qui gagne, tout dépend de la composition globale du produit », explique la dermatologue. En utilisant du rétinol, vous remarquez d’abord une peau plus souple et moins rugueuse, car il augmente l’épaisseur de l’épiderme. Puis, les rides s’atténueront progressivement grâce à l’action sur la synthèse du collagène et sur la réduction de la dégradation du collagène. Enfin, le rétinol atténuera également les taches pigmentaires, grâce à son action sur la pigmentation.

Le rétinol, l’actif couteau suisse

Si le rétinol a aussi bonne presse, c’est parce qu’il est aussi efficace sur les signes de l’âge, la production de collagène et d’acide hyaluronique, que sur d’autres problématiques de peau. En effet, c’est un véritable couteau suisse qui agit sur : l’apparence des pores, la régulation de la production du sébum, l’acné, les microkystes, les taches pigmentaires, et le renouvellement cellulaire par son effet exfoliant. C’est notamment cet aspect couteau suisse qui participe à sa popularité auprès des consommateurs, et son intérêt dans les cosmétiques. « Le rétinol a une multitude de bénéfices qui ne s’arrêtent pas à des bienfaits anti-âge. Il a aussi été prouvé que le rétinol peut également redonner de l’éclat à la peau », ajoute le vice président RoC.

En crème ou sérum, les experts RoC recommandent d’utiliser cet actif uniquement à partir de la vingtaine : « C’est à cette période que le renouvellement cellulaire ralentit et que les signes de l’âge (rides, ridules) peuvent commencer à apparaître ». Toutefois, son utilisation doit être progressive afin de ne pas « sensibiliser la peau », prévient la dermatologue. Une fois la peau habituée, cette forme de vitamine A peut s’utiliser à souhait ! « RoC a mené une étude clinique d’un an, prouvant d’ailleurs que les bénéfices du rétinol s’améliorent sur la durée et ne stagnent pas », termine Art Pellegrino.