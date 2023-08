Une bonne routine skincare c’est : un nettoyant visage, un sérum, une crème hydratante et… un contour pour les yeux ? Pour certains c’est une étape beauté indispensable tandis que d'autres utilisent leur crème hydratante habituelle. Afin de lever le doute, 20 Minutes a demandé à la dermatologue Nina Roos si les cosmétiques pour les yeux sont réellement nécessaires.

Une étape qui n’est pas indispensable dans la plupart des cas

Si les crèmes pour les contours des yeux vous font de l’œil en rayon, sachez qu’elles ne sont pas toujours indispensables, aussi attrayants que soient leurs packagings. « On n’a pas forcément besoin d’un soin pour le contour de l’œil », avance la dermatologue.

La plupart des crèmes de soin sont tout à fait utilisables pour l'ensemble visage. Si au moment de l’application de la crème vous ne ressentez aucun picotement, aucune rougeur et que vous n’avez pas d’irritations, vous pouvez sans problème sauter cette étape.

Dans certains cas, c’est une étape beauté utile

En revanche, cela ne signifie pas que les produits pour le contour de l’œil sont inutiles ou inefficaces. Au contraire, « Ils apportent quelque chose en plus », affirme le docteur. D’une part, parce qu’ils sont « concentrés en actifs efficaces à cette zone ». Ils permettent notamment de cibler les problématiques qui sont exclusives au contour de l’œil, comme les cernes pigmentaires ou les poches. D'autre part, parce que c’est « une zone très sollicitée, qui peut marquer facilement, car très fine et pauvre en glandes sébacées », explique Chaïma Ghalifa, international marketing manager chez Talika. Ce que confirme également la dermatologue Nina Roos : « C’est la zone la plus fine et fragile du visage car elle est proche de la muqueuse ». Elle préconise donc l’utilisation d’un contour de l’œil en cas de sensibilités et dans certains cas d’eczéma.

« Nos produits aident à préserver la jeunesse du regard en ciblant les ridules et les poches grâce à l’effet occlusif de nos patchs par exemple, qui favorisent la pénétration des actifs dans cette zone délicate », avance Chaïma Ghalifa. Pour des raisons essentiellement esthétiques, ces soins peuvent donc être intéressants en action préventive ou en corrective des signes de l’âge autour de l’œil.