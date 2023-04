Plutôt controversée à ses débuts à cause de son aspect futile, mais aussi des risques qu’on pouvait en craindre, la kératopigmentation a tout de même réussi à se créer une clientèle. Pour nous aider à en savoir plus sur cette opération encore un peu méconnue, le Dr Alexandre Koutsomanis, a expliqué à 20 Minutes tout le processus de ce changement de couleur à l’effet immédiat.

Le déroulement de l’opération

C’est un chirurgien ophtalmologue qui est habilité à réaliser cette intervention. Sous anesthésie locale, le professionnel va injecter le colorant prédéfini avec son client. Il va ensuite créer une sorte de tunnel dans la cornée grâce au laser femtoseconde, technologie spécifique à cette intervention.

Ceci étant fait, il suffira d’injecter le colorant choisi juste devant l’iris. L’ancienne couleur sera alors cachée par le nouveau pigment et c’est ainsi qu’on pourra constater la nouvelle teinte. Résultat, le changement est instantané et étonnamment naturel.

Evidemment, il faut être plutôt sûr de soi avant de se lancer dans cette aventure… Le médecin Alexandre Koutsomanis ajoute quand même qu'il serait possible « dans un futur proche que l'opération devienne réversible ». Mais attention, là n'est pas le but de l'intervention, Il est donc très important de ne pas réaliser cette opération de chirurgie esthétique sur un coup de tête.









Une opération qui n’est pas sans risques

« Dans ses débuts cette opération était extrêmement décriée mais aujourd’hui, on commence à prendre un peu plus de recul même si on ne peut jamais garantir qu’il n’y aura pas de risques », explique le médecin. En effet, le risque zéro n’existe jamais et même si cette opération n’a aucun impact sur la vue du patient, il y a toutefois des possibilités d’inflammations ou d’infections post-opératoires, comme pour n’importe quelle autre opération.

Pour faire office de relative sécurité, il faut tout de même considérer les vingt années de recul que la médecine a derrière elle sur cette pratique. Et il reste à noter que cette opération chirurgicale a aussi été validée aux Etats-Unis par la FDA (Food and Drug Administration), l’autorité en charge des essais cliniques. Elle n’est donc pas à proprement parler plus « dangereuse » qu’une pose d’implants mammaires par exemple.

Les alternatives à la kératopigmentation

Sans surprise, le prix est assez élevé. La fourchette varie entre 5.000 et 8.000 euros, même si on s’approche souvent du second prix que du premier.

Des alternatives existent mais elles sont souvent dangereuses et donc proscrites dans la plupart des pays. Parmi elles, on retrouve les implants en silicones, interdits en Europe ou la kératodépigmentation. Cette dernière opération consiste à envoyer des coups de laser dans le but de dépigmenter l’iris. En plus d’arriver à un résultat plus grisâtre que naturel, les risques de cécité sont élevés, ce qui rend cette opération périlleuse.

La solution la plus sûre reste donc l’utilisation de lentilles colorées. Ce recours est certes temporaire mais plus rassurant car en cas de changement d’avis, il suffit de les retirer.