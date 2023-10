Les hormones, la génétique ou les réactions post-inflammatoires (acné) peuvent être à l’origine des taches dites « d’hyperpigmentation ». Souvent considérées comme disgracieuses, ces marques sont dues à une hyperproduction de mélanine sur la peau qui entraîne des irrégularités de teint. Pour savoir comment s’en débarrasser, 20 Minutes a consulté le docteur Alexandre Koutsomanis, médecin et chirurgien esthétique.

Comprendre l’origine de ses tâches pour mieux les traiter

Tel un bon profiler, il faut d’abord discerner la cause de son hyperpigmentation. Le Dr Alexandre Koutsomanis les distingue en deux types. Les taches classiques ou taches noires sur les peaux mates et foncées, appelées « lentigo solaire », qui sont souvent très localisées sur le visage. Et les taches « brunes », regroupant le mélasma, les masques de grossesses ou taches de vieillesse. Ce type d’hyperpigmentation a la particularité de laisser des marques moins foncées et plus diffuses sur le visage.

Ces deux catégories de taches pigmentaires peuvent être liées à la génétique, à l’exposition aux UV, aux réactions post-inflammatoires ou à une présence excessive d’hormones. En effet, une grossesse, la phase de puberté et même certaines pilules peuvent « engendrer une présence excessive d’hormones et dérégler la production de mélanocytes », ce qui crée une surproduction de mélanine sur la peau. « Dans ce cas, il faut d’abord équilibrer le patient au niveau hormonal ou attendre l’accouchement avant de traiter la peau », conseille le docteur.

Les méthodes pour venir à bout de son hyperpigmentation

Mieux vaut prévenir que guérir, il est impératif de se protéger des rayons UV en portant quotidiennement une crème solaire indice 50 pour « éviter la réapparition de nouvelles taches », avertit le médecin. A cela, s’ajoute une routine adaptée contenant une crème ou un sérum aux actifs dépigmentants « qui vont dégrader le pigment plus foncé ». Le docteur recommande l’acide glycolique, l’alpha arbutin, l’acide tranexamique ou d’autres actifs comme le rétinol dans les compositions de ses cosmétiques.

En traitement, on peut avoir recours à des solutions plus radicales pour atténuer ses taches d’hyperpigmentation.

Le laser dépigmentant. Plus précisément le laser fractionné qui « casse le pigment grâce à la lumière », explique Alexandre Koutsomanis. Il faut compter entre 2 et 3 séances séparées de 3 semaines environ pour de bons résultats. Le coût peut varier de 180 à 400 euros en fonction de l’étendue de la zone. « Il y a de très bons résultats sur les lentigos solaires, car on peut cibler une tache précise », détaille le médecin. Les peelings dépigmentants. Généralement à base d’acides de fruits, acide glycolique, ce traitement concentré va « agresser le pigment par l’action chimique jusqu’à le détruire ». Il faut compter entre 2 et 3 séances séparées de 3 semaines également pour un coût de 300 à 400 euros. Le médecin conseille néanmoins de réaliser son peeling en hiver pour éviter l’exposition aux UV, car la peau pèle pendant sa phase de régénération. La LED et la cryothérapie. Plus préventifs que curatifs selon le médecin, ces deux traitements ne sont pas à privilégier en cas d’hyperpigmentation sévère, mais ils restent de bons soins complémentaires.

Toutefois, Alexandre Koutsomanis avertit : « Il n’y a pas UN traitement miracle », c’est plutôt l’ensemble de ces consignes qui permettra de prévenir et traiter les taches pigmentaires jusqu’à leur disparation totale.