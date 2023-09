C’est une astuce vieille comme le monde qui rejaillit ! Que ce soit en raison de l’accessibilité des glaçons, ou de leurs multiples bienfaits, les utilisateurs des réseaux sociaux se sont rapidement emparés des pouvoirs du froid en ce début d’automne. Et certains gestes et astuces sont parfois même partagés par des dermatologues.

Le skin-icing, utiliser les bienfaits du froid sur la peau

La technique déjà très répandue et prisée du skin-icing consiste simplement à appliquer un glaçon sur le visage. Ce geste permettrait notamment de décongestionner les poches, les cernes, mais aussi de raffermir la peau. En clair, le passage d’un simple glaçon sur le visage a la capacité de réveiller le regard, atténuer des rougeurs, resserrer les pores et avoir un teint plus lumineux. Seule règle : toujours partir de l’intérieur vers l’extérieur du visage, et du bas vers le haut. Autre application : le froid peut accélérer le séchage du vernis à ongles. Pour ce faire, il suffit de passer ses ongles sous l’eau glacée pendant quelques secondes, et d’observer le résultat.

Le froid dans toutes ses variations

Il existe aujourd’hui de nombreuses déclinaisons comme le frozen cucumber, qui consiste à appliquer un concombre congelé sur le visage, le frozen lipstick, qui se résume à pratiquer le skin-icing mais à l’aide d’un tube de rouge à lèvres, ou le frozen beauty blender, qui faciliterait l’application du fond de teint. Le frozen aloe vera, consistant cette fois à confectionner un glaçon d’aloe vera pour combiner les effets du froid aux vertus hydratantes du végétal, a lui aussi fait le buzz. Des astuces qui n’ont jamais perdu en popularité, et font toujours actuellement le bonheur des socionautes.

Cet engouement a fait émerger une foule de produits pensés pour faire profiter à chacun des bienfaits du froid, et ce même s’il n’y aura jamais moins onéreux qu’un simple glaçon. Il existe, par exemple, de nombreuses escapades bien-être axées sur les vertus du froid, que ce soit en Suède, en Norvège, en Islande, ou bien plus près en France. En Finlande, la nage glacée ou avanto ( « trou creusé dans la glace », en finnois), est une tradition, un véritable rituel réputé pour ses bienfaits pour la peau comme pour la santé, et même pour le stress et le bien-être général. Il suffit pour en profiter de sortir son plus beau maillot de bain et de se glisser dans l’un des innombrables lacs et rivières du pays. Un boost de fraîcheur dont chacun pourra profiter à l’approche de l’hiver.