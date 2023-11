Découvrez une nouvelle manière de vous détendre tout en prenant soin de vos cheveux avec le « head spa », un soin et massage bien-être tout droit venu du Japon. Ce concept, qui mélange soin et massage inspiré du shiatsu, trouve désormais sa place dans l’hexagone. Présent dans 95 % des salons au Japon, selon la marque capillaire Tokio Inkarami, le « head spa » se popularise en France après avoir conquis les États-Unis et le Canada. Dans plusieurs villes françaises, des salons de coiffure commencent à proposer ces services, notamment depuis que le soin est devenu viral à l’international sur TikTok, avec plus de 840 millions de vues sous le hashtag #headspa. 20 Minutes est allé à la rencontre de Jessica Lesioux, responsable de la formation des coiffeurs pour la marque capillaire Tokio Inkarami et experte du head spa japonais, pour en savoir plus sur cette probable future tendance capillaire.

Le head spa en 10 étapes

Le soin japonais vise à « dénouer les tensions » et « à entretenir le cuir chevelu », explique Jessica Lesioux à 20 Minutes. Proposé sous une forme variable selon le coiffeur ou la marque de produit utilisé, le « head spa » conserve trois objectifs clairs : l’hydratation du cuir chevelu, la stimulation de la circulation sanguine, et la réparation des longueurs. À Paris, le centre de formation de la marque capillaire Tokio Inkarami, forme des coiffeurs venus de toute la France aux 10 étapes du head spa.

Étape 1 : Analyse approfondie du cuir chevelu

Le processus commence par une analyse minutieuse du cuir chevelu à l’aide d’une caméra microscope afin de détecter les zones rougeâtres, les pellicules et les inflammations non visibles à l’œil nu.

Étape 2 : Hydratation du cuir chevelu à l’acide hyaluronique

Ensuite, le cuir chevelu est hydraté en profondeur grâce à l’utilisation d’acide hyaluronique, qui a la capacité de retenir mille fois son poids en eau. À l’aide d’une brosse japonaise aux nombreux picots, les longueurs du client sont démêlées tout en douceur et massées pour activer la microcirculation sanguine.

Étape 3 : Nettoyage approfondi en douceur

Un lavage délicat avec un shampooing doux, antibactérien et sans sulfates est réalisé afin de préserver les bienfaits du traitement et de prolonger ses effets positifs sur les cheveux.

Étape 4 : Premier massage pour stimuler l’afflux sanguin

Un premier massage, s’inspirant du shiatsu, est administré pour favoriser la circulation sanguine dans la zone du cuir chevelu. Ces massages ont été spécialement conçus pour traiter efficacement toutes les zones de tension affectant la santé capillaire.

Étape 5 : Application d’une serviette chaude

Une serviette chaude est délicatement placée sur l’avant du cuir chevelu afin de détendre les tensions cervicales. Car le spa capillaire ne se limite pas à un traitement localisé, mais se veut global, selon Jessica, formatrice.

Étape 6 : Lavage

De l’eau à température ambiante s’écoule lentement sur le cuir chevelu pour stimuler la circulation sanguine.

Étape 7 : Deuxième massage prolongé pour réoxygéner le sang

Un second massage, prolongé et inspiré du shiatsu, est effectué dans le but de réoxygéner le sang, éliminer les impuretés et stimuler la microcirculation.

Étape 8 : Shampooing au collagène

Un shampooing enrichi de collagène est appliqué pour apporter fermeté et résistance à la peau du cuir chevelu.

Étape 9 : Massage prolongé

Un dernier massage intervient, réoxygénant le sang et apportant de la kératine et du collagène, renforçant ainsi les cheveux.

Étape 10 : Évaluation finale avec un microscope

Une dernière évaluation de la santé du cuir chevelu est effectuée à l’aide d’un microscope, révélant la disparition des impuretés et un cuir chevelu revitalisé, stimulé et visiblement amélioré.

Un moment de détente pour évacuer le stress

Au-delà de ses bienfaits esthétiques, le « head spa » japonais trouve un public français en quête de bien-être. Il constitue également une source de réconfort pour les personnes atteintes de psoriasis, une maladie accélérant le renouvellement cellulaire du cuir chevelu. Le traitement accompagne le processus de renouvellement cellulaire, aidant à éliminer les plaques, réduisant les démangeaisons et favorisant la reconstruction de la barrière cutanée.

Le head spa japonais s’affirme comme une nouvelle tendance incontournable dans le monde de la coiffure, offrant à la fois des bénéfices esthétiques et une expérience relaxante pour ceux en quête d’un moment de bien-être au cœur de leur routine capillaire. Proposé entre 100 et 200 euros,ce soin convient à tous les types de cheveux, y compris les cheveux crépus ou bouclés.

Head Spa Japonais à Paris

Salon l’atypique

16 rue Littré (Paris 06e arrondissement)

Miss Mag

95 Rue Lemercier (Paris 17e arrondissement)

Rino de Nicolo

7 rue de Ponthieu, (Paris 08e arrondissement)