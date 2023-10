Comment rester au top quand on a (presque) tout gagné ? Pas question de se lever à 10 heures ou se nourrir de pâtes. « Je vais me lever entre 5 heures et 8 heures, prendre une douche froide et me raser », nous confie Kevin Mayer. Une action pas si anodine, le Français est le nouveau visage des rasoirs Gillette. Son rôle en tant qu’ambassadeur ? « Incarner une vision ouverte et évolutive de la masculinité. » peut-on lire dans un communiqué de presse.

Et dans son assiette, Kevin Mayer ne laisse pas la place à trop de folie. « C’est viande et légumes… J’ai supprimé de mon alimentation le sucre raffiné et le gluten. Quand je veux me laisser aller, je vais manger une bonne pizza ». Le sportif nous confiera que ces moments sont rares, « il y a eu deux semaines de pause dans l’année… »

La France son porte-bonheur ?

Mais cette hygiène de vie porte ces fruits. « Kéké la braise » est LA figure de l’athlétisme français. A 31 ans, son palmarès est impressionnant : une médaille d’or aux Championnats du monde d’athlétisme en 2017, une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Et en 2018, Kevin Mayer a établi un nouveau record du monde du décathlon en accumulant un total de 9.126 points. Un titre gagné à Talence près de Bordeaux et qui reste le plus beau souvenir de sa carrière « c’était vraiment un moment incroyable à partager avec plein de personnes. » nous raconte-t-il. Concourir dans son pays lui porte donc chance… on croise les doigts pour Paris 2024.