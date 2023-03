Au lendemain de la journée internationale des droits des femmes, on s’interroge dans notre podcast d’actu « Minute Papillon ! » : Quelle éducation donner aux enfants pour éviter « la masculinité, la virilité toxique » transmise aux garçons, dont nous parlions dans notre dernier rendez-vous « La Bulle » ?

Comment inculquer aux enfants, notamment aux garçons, qu’il y a des normes de genre inégales ? Comment déconstruire avec eux les normes stéréotypées, leur donner les clefs du respect des filles et du consentement ? A quel âge ? Et par qui ? Pour répondre dans cet épisode, Béatrice Millêtre, docteur en psychologie, psychothérapeute spécialiste des enfants.

L’entourage familial et l’école en première ligne

Rappelons que la « masculinité toxique » est un concept utilisé en psychologie et dans les études sur le genre à propos de certaines normes du comportement masculin qui ont un impact négatif sur la société et sur les hommes eux-mêmes. « Il s’agit d’une virilité régressive, sexiste et homophobe au service de la domination […] et de la dévaluation des femmes », selon le Journal of School of Psychology en 2019.

Quels conseils pour éduquer les enfants et lutter contre cette « masculinité toxique » ? Quel moment est le plus pertinent pour réduire les normes de genre inégales ? Comment ? Est-ce d’abord à l’école ou dans l’entourage familial ? Comment réagir quand nos proches, qui ne nous veulent que du bien, mais qui peuvent avoir des réactions sexistes ou homophobes ? Ce sont les questions de cet entretien avec la psy Béatrice Millêtre, à écouter gratuitement ci-dessus.

