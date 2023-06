Dans une interview exclusive, la chanteuse Shy’m a répondu aux questions de « 20 Minutes » sur ses habitudes au réveil. Elle n’hésite pas à donner ses astuces forme ou beauté, ses bonnes adresses et partager ses petits gestes du quotidien.

Se réveiller avec Shy’m, c’est se réveiller à quelle heure ?

Se réveiller avec moi, ce n’est jamais à l’heure (rires), ça dépend beaucoup de mon fils. Avant mon fils, j’étais insomniaque, donc je pouvais me réveiller à 2 heures, 3 heures, 4 heures et me rendormir à 6 heures Maintenant, je suis toujours insomniaque, mais mon fils me réveille entre 6h30, 7h30 et quand il est un peu plus sympa, c’est 8 heures.

Quel est ton premier réflexe en te levant ?

Mon premier réflexe, c’est de regarder l’heure qu’il est. Donc d’allumer mon téléphone, bien me faire réveiller par la lumière. Même si elle est mise au minimum la veille, le matin c’est toujours trop. Et bien vérifier si mon fils dort ou s’il m’attend sagement en train de jouer avec ses peluches dans son lit.

Quelle est la musique feel-good que tu aimes chanter ou écouter en te préparant ?

En ce moment, je ne peux que parler de mon titre en featuring avec Vartang qui s’appelle Givré. Je l’ai en boucle depuis quasiment un an, parce que ça fait un an qu’on travaille dessus. Et là, on a enfin le clip. Le public l’a enfin dans les oreilles et dans leurs téléphones donc on est assez heureux.

Quelle est la coiffure que tu fais quand tu te réveilles en retard ?

En fait, ça dépend de mes cheveux, parce que parfois je vais avoir des boucles et ça ne va ressembler à rien. Si j’ai les cheveux lisses et que j’ai eu chaud la nuit ça ne ressemble encore plus à rien, donc en fait c’est casquette. La casquette c’est merveilleux, parce que tu caches tout et j’ai quasiment 9 fois sur 10 une casquette sur la tête.

Quels sont tes indispensables beauté ?

Mes indispensables make-up : le mascara. Je ne sors pas de chez moi sans mascara, et si c’est le cas, c’est que je suis vraiment à la bourre. Et j’ai la chance d’être égérie de Pin-up secret qui est une marque de produits de beauté, et j’ai la chance d’avoir toute la gamme. Mais c’est vrai que mon essentiel que je fais le matin et le soir c’est de me laver la peau avec le savon au lait de chèvre. Après je fais crème hydratante, etc. Mais le savon si je ne le fais pas quelques jours, je ne me sens pas hyper bien et hyper propre. C’est comme un parfum, je ne mets plus de parfum depuis que j’ai mon fils, et ça, c’est le parfum dont je suis devenue accro depuis que je travaille avec Pin-up secret. »

Parmi eux, celui que tu choisirais si tu ne pouvais en garder qu’un et pourquoi ?

Je garderais le savon.

Le petit-déjeuner que tu te fais solo le matin quand tu as du temps ?

Je le fais avec mon fils parce que c’est un moment privilégié. On va tous les deux à vélo à la boulangerie et on se prend une baguette. Il adore le beurre, le beurre salé. Ce sont les origines normandes, c’est la France, c’est sa maman aussi qui adore le beurre salé. On se fait des tartines pains et beurre salé. Et je pense que c’est l’un des premiers mots qu’il a dû dire avant maman, « beurre » (rires).

La tenue dans laquelle tu te sens le mieux au quotidien ?

Mes amis sauront me reconnaître. J’aime bien avoir un côté tomboy quand même et un petit peu « sexy ». En hiver, c’est le legging, les Dr Martens. Les Dr Martens ce sont mes chaussons. Avec un débardeur ou un pull. Et puis en été, c’est le cycliste et pareil, Dr Martens, grand t-shirt et puis casquette. C’est vraiment la tenue dans laquelle je me sens bien, je me sens moi surtout. »

Si 20 Minutes ouvre ton sac, qu’est-ce qu’on y trouvera impérativement ?

Mes clés, mon téléphone, il y a un tampon (rires), il y a une crème hydratante pour les mains Pin-up secret.

Où vas-tu pour déjeuner ?

J’adore faire faire des brunchs avec mes copains et j’ai découvert il n’y a pas longtemps, le Brother Sister, qui fait des brunchs trop bien, c’est trop bon. Ils font des petites boissons comme on aime bien, de lendemain de fêtes. Des boissons revigorantes, assainissantes, drainantes. Le green cocktail, on le connaît tous (rires), le cocktail salvateur. J’aime bien cet endroit et c’est très bon et c’est hyper accueillant. C’est un frère et une sœur qui ont monté ça et c’est très bien fait. Les brocolis gratinés sont incroyables.

Un endroit où tu aimes aller et pourquoi ?

Mon lit (rires). Mon lit pour dormir, pour profiter de toutes les heures que j’ai pour dormir pendant que mon fils dort. Sinon dehors, j’ai tendance depuis quelques années seulement, car avant j’avais un peu de mal à faire ça, j’aime bien faire des petites brasseries, des petits bars avec mes potes, pas très loin de chez moi. Des trucs très simples, mais où on se sent bien, où il n’y a pas énormément de monde. Ce n’est pas « m’as-tu vu ? », c’est normal quoi. C’est des moments que j’aime bien passer avec mes amis.

Quel est ton secret pour rester en forme/être de bonne humeur ?

Je ne suis pas tout le temps en forme (rires). Mais je pense qu’être bien dans sa tête… J’ai la chance de faire un métier qui me permet tous les jours de faire des choses différentes. C’est ça qui me met de bonne humeur et qui me rend heureuse, c’est de ne pas rentrer dans une routine finalement, c’est de ne pas avoir des horaires qui sont les mêmes. C’est de faire ce que j’aime finalement et ça, ça rend les gens heureux. Et de façon générale, maintenant qu’on me pose cette question-là, depuis que je suis maman, que voir mon fils bien, souriant et heureux, ça fait mon bonheur à moi.