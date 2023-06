Pour en finir avec les brillances qui gâchent le maquillage, dues à l’excès de sébum, 20 Minutes est allé demander des conseils professionnels de Noémie Savreux, national make-up artist chez Sephora France. En quatre étapes, elle nous montre comment profiter d’un mat qui, attention, reste tout de même glowy !

Etape 1 : Utiliser un enlumineur

Avoir un teint mat ne veut pas dire avoir un maquillage figé et qui n’est pas lumineux. Il faut différencier brillance due à l’excès de sébum (teint gras), avec un teint éclatant qui attire la lumière et rend le maquillage lumineux. Afin d’avoir l’un sans l’autre, il faut déposer un peu d’enlumineur, sur les zones qui accrochent naturellement la lumière du soleil. « Au-dessus des pommettes, mais aussi au-dessus de la fin du sourcil pour avoir davantage de luminosité au niveau du teint », explique Noémie Savreux. Les enlumineurs peuvent être sous forme de poudre ou même liquides. Ils sont aussi déclinés sur plusieurs teintes afin de choisir celle qui se rapproche le plus de sa carnation, pour un effet satiné mais discret.

Etape 2 : Utiliser une poudre matifiante

Rentrons dans le vif du sujet avec l’outil clé du maquillage : la poudre matifiante, qui permet de garder un teint mat beaucoup plus longtemps. Elle est souvent translucide et absorbe l’excès de sébum parfaitement ! On la met en début de journée en venant presser avec le pinceau sur la zone T (front, nez, menton), en bref les parties du visage sujettes aux brillances. Il arrive qu’on ait parfois des brillances au cours de la journée, dans ce cas la make-up artist recommande d’avoir sous la main des papiers matifiants à presser sur les zones concernées, pour des retouches durant la journée.

Etape 3 : Utiliser une poudre de finition

Pour accentuer l’aspect lumineux qu’on veut donner à son maquillage, on vient appliquer une poudre de finition lumineuse. De préférence, elle peut contenir des nacres qui vont contrebalancer l’effet très mat. On la dépose sur les pommettes, et les coins externes du visage afin de faire un rappel à l’enlumineur. « La poudre de finition qui est très lumineuse, va venir sceller », ajoute Noémie Savreux.

Etape 4 : Utiliser un spray fixateur

Dernière étape, mais pas des moindres, le spray fixateur à utiliser à la fin de sa mise en beauté. Cette astuce souvent négligée permet de prolonger la tenue du maquillage et par conséquent des avantages de la poudre matte, posée plus tôt. « Le teint ne bougera pas de la journée ! », assure la professionnelle. On la place à 40 cm environ du visage, on pulvérise et le tour est joué.