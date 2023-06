Du neuf débarque sur TF1, vendredi. A 21h10, la chaîne présente son tout nouveau jeu : « The Wheel, le cercle des 7 ». Au programme ? Des candidats anonymes tentent de remporter un max d’euros, en répondant à des questions de culture générale, le tout avec l’aide de différentes personnalités. Mais pourquoi « The Wheel » (« la roue », en anglais) ? Parce qu’une roue géante de douze mètres de diamètre viendra pimenter le jeu, avec une pointe de hasard et de chance. Les incollables du petit écran auront reconnu le concept d’un jeu télé britannique à succès qui a vu le jour en 2020 et dont les adaptations ont déjà cartonné à travers le monde, en Espagne, en Suède ou encore aux Etats-Unis.

En France, les téléspectateurs retrouveront aux manettes le roi du divertissement de TF1, Arthur, qui a tout de suite été séduit par le programme. « Ce plateau est hypnotique, et on se prend tout de suite au jeu », a-t-il estimé lors de la conférence de presse du jeu, rapporte la chaîne. Et il a ajouté : « La mécanique est quant à elle très puissante et le décor est dingue. » Mais quels sont les rouages de cette nouvelle roue infernale ?

Une « roulette humaine » façon « Star Wars »

Pour Julien Degroote, directeur du développement et de la création du groupe TF1, « "The Wheel" est une vraie proposition, car ce nouveau format perpétue la tradition des grandes soirées de jeu en prime time, l’un des ADN historiques de la chaîne. Avec un visuel très impressionnant, une grande roue iconique, une dimension de divertissement qui permet à la fois humour et vannes, ce nouveau format événementiel s’annonce très prometteur. » Concrètement, le plateau est constitué de cette roue géante, une sorte de « roulette humaine » comme l’a pensé son créateur, dont le design évoque le conseil des Jedi dans Star Wars, expliquait-il à la BBC, en 2020. En son centre, se trouve l’un des trois candidats de la manche, entouré de sept personnalités assises dans des fauteuils. Ce vendredi soir, les téléspectateurs découvriront le chef Michel Sarran, le journaliste Philippe Manœuvre, la chanteuse Shy’m ou encore la judokate Clarisse Agbegnenou.

Sept questions, sept experts et une roue maléfique

Le candidat doit répondre à une série de sept questions de sept thématiques différentes (Harry Potter, la cuisine asiatique, les plantes…) , dont chacune est la spécialité d’une des personnalités. C’est là que les stars entrent en jeu, puisqu’elles vont pouvoir aider les candidats à répondre à ces colles grâce à leur expertise. Mais c’est sans compter sur l’intervention de la roue… Car à chaque question, c’est elle qui détermine quelle personnalité aidera le candidat. S’il s’agit du bon expert, tant mieux. Par contre, si la roue désigne le « cancre » choisi au préalable parmi les 7 sommités, le candidat est éliminé. Chaque bonne réponse rapporte de l’argent dans la cagnotte. En cas de mauvaise réponse ou mauvais tirage de la roue, le candidat est mis de côté. Il cède sa place à un autre joueur en espérant que celui se trompe à son tour, ce qui lui permet alors de retenter sa chance. Le finaliste est celui qui répond correctement à la septième et dernière thématique.

Quid de la finale ? Après deux manches, deux candidats parviennent à l’atteindre. L’un après l’autre, ils vont devoir répondre à une ultime question, aider d’une des personnalités du plateau. Là encore, le choix de l’expert va être crucial dans la victoire. Le gagnant est celui qui répond correctement à la question, en cas d’égalité, la plus grosse cagnotte gagne.

Il s’agit donc d’un quiz et d’un jeu de hasard, le tout dans une ambiance détendue et bon enfant. « Tous les ingrédients sont là pour réunir toute la famille et plus globalement, toutes les générations pour à la fois s’amuser, jouer et apprendre », selon le directeur du développement et de la création du groupe TF1. Serez-vous conquis par « The Wheel » ? Réponse en fin de soirée.