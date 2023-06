Le chien tête en bas vous connaissez ? Oui c’est une position de yoga. Mais dans les cours de Puppy Yoga, elle n’a jamais aussi bien porté son nom. Depuis un mois à Paris, cette tendance venue des pays anglo-saxons cartonne. Le concept est simple, pendant vingt minutes un professeur donne un cours de yoga… au milieu de chiots qui gambadent dans la salle et se frottent à vos mollets. Les dernières 40 minutes du cours servent à s'amuser et câliner l'un des petits chiens. C’est en revenant de ses études à Londres qu’Ella Rubinski a décidé d’importer le concept, « C’est là-bas que j’ai découvert le Puppy yoga. J’adorais y aller. A Paris, j’avais un chien, il me manquait beaucoup et ma famille aussi. » Evidemment, la séance est beaucoup moins physique que dans les autres salles de yoga parisiennes. Mais la présence des animaux « offre un moment de pure détente, de mignonnerie et de câlins » constate Lisa la professeure du jour.

Pour Ella, si les humains ressortent le cœur rempli de douceur et le corps délesté du stress de la semaine, cette pratique est aussi bénéfique pour les animaux. « Les cours permettent de les habituer à l’interaction avec les humains dès leur plus jeune âge. »

« Le but est d’attirer le client »

Du côté des associations de défense des animaux, il est l’heure de sortir (un peu) les griffes. « On ne peut pas associer la présence de chiots à de la détente comme le promet le yoga, c’est plus de l’excitation. L’association des deux est assez hasardeuse » juge Lorène Jacquet, responsable Campagnes et plaidoyer de la Fondation Brigitte Bardot. Cette nouvelle tendance est-elle plus marketing qu’accès sur le bien-être ? C’est en tout cas ce que pense Lorène Jacquet, « le but est d’attirer le client dans des clubs de yoga, pratiquer avec des petits chiens mignons c’est attractif donc en matière de marketing cela leur apporte quelque chose. » Un autre point inquiète la Fondation Brigitte Bardot, « des éleveurs peuvent utiliser cette pratique pour présenter des portées de chiots à des publics qui ne sont pas forcément en recherche d’animaux mais qui peuvent craquer pour un animal mignon. »

N’oubliez pas qu’adopter un animal est une responsabilité, il faut avoir du temps pour prendre soin de ce nouveau membre de la famille.