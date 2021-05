Cette prof de yoga bordelaise sort un jeu de cartes pour enfants pour apprendre les postures en s'amusant — Mickaël Bosredon/20Minutes

Little YogiGang est un jeu de cartes qui vise à initier les enfants au yoga, mais surtout à permettre de passer de bons moments en famille.

Le yoga pour enfants est très différent du yoga pour adultes, et il faut privilégier une approche ludique, insiste la créatrice de ce jeu.

Virginie donne des cours de yoga pour enfants à Bordeaux, et constate une hausse de la demande depuis la fin du premier confinement.

Postures de yoga, exercices de respiration, massages… Little YogiGang est un jeu de 32 cartes qui vise à initier les enfants au yoga, mais pas seulement. « L’idée de ce jeu est de permettre de passer de bons moments en famille, et de permettre aux enfants de se relaxer en s’amusant » insiste sa créatrice, Virginie Mossé, une prof de yoga pour enfants basée à Bordeaux.

Ce jeu de cartes doit permettre d'initier les enfants au yoga, de manière ludique - Littte YogiGang

Malgré une demande très forte, son activité, si elle n’a pas été totalement arrêtée, s’est retrouvée fortement ralentie ces derniers mois. Elle en a donc profité pour boucler son projet de jeu de cartes qui lui trottait dans la tête depuis un moment. Après avoir fait appel à une illustratrice bordelaise pour dessiner les postures, Virginie Mossé a lancé il y a quelques jours sa campagne de financement sur kisskissbankbank. L’objectif de 5.000 euros est déjà quasiment atteint, ce qui va permettre de sortir les 2.000 premiers exemplaires du jeu d’ici au mois de juin (au prix de 23 euros en précommande, puis 25 euros).

« Avec les enfants, on ne reste pas sur un tapis pendant une heure »

Little YogiGang s’adresse aux enfants de 3 à 10 ans. Et si Virginie Mossé a conçu un petit guide pour la prise en mains, elle répète que le jeu est très libre d’utilisation. « On peut piocher une carte pour faire une posture au hasard, ou on choisit des séquences, classées par couleurs - par exemple le bleu pour le calme. Les enfants peuvent s’en servir seuls, ou avec leurs parents. Il y a d’ailleurs une carte pour préparer à l’endormissement, et qui offre en même temps un moment complice avec les parents. » Quant au rythme, la créatrice préconise « d’en faire quelques minutes par jour plutôt qu’une heure par semaine » mais précise qu’il est surtout important d’être « ludique » dans son approche du jeu.

Il faut bien avoir en tête, que le yoga pour enfants n’a rien à voir avec le yoga pour adultes. « Avec les enfants, on ne reste pas sur un tapis pendant une heure » insiste-telle. Au contraire, il ne faut pas hésiter à les faire bouger, sauter, notamment avec les postures du chien tête en bas et de la grenouille, qu’ils affectionnent particulièrement. « On a une démarche plus ludique, poursuit la prof. Personnellement, j’utilise beaucoup d’accessoires, de livres, de comptines… Le but est de les défouler pour ensuite les emmener vers un moment plus calme. »

« J’ai énormément de demandes pour apporter du bien-être aux enfants »

Au travers de son association Mon YogiGang, Virginie Mossé promeut les bienfaits du yoga pour les enfants. Elle donne des cours pour des enfants dès l’âge de 2 ans, dans les crèches et dans les MAM, et jusqu’à 10 ans, dans les écoles ou en studio notamment chez Yoga Sana, avenue Thiers à Bordeaux. Et même si les cours en intérieur ne sont plus autorisés – pour le moment – « avec le contexte sanitaire, le yoga pour enfants a pris beaucoup d’ampleur depuis le mois de juin dernier, assure-t-elle. J’ai énormément de demandes pour leur apporter du bien-être, les apaiser, leur apprendre à respirer, car il ressort beaucoup d’anxiété ces derniers temps, et les parents sont en demande pour les accompagner. »

Mais le yoga pour enfants peut se révéler utile dans plusieurs situations. « Cela peut être pour apprendre à gérer ses émotions, surtout pour les plus petits, et après 6 ans cela aide pour la motricité, pour se renforcer, pour la concentration, pour la confiance en soi… Je fais aussi des ateliers parents-enfants, pour qu’ils passent de bons moments ensemble. » Des ateliers qui devraient bientôt pouvoir complètement rouvrir.