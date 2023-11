Le chignon mythique d’Audrey Hepburn redevient à la mode

C’est le come-back de l’iconique chignon haut avec frange de l’héroïne de Diamants sur Canapé. De nombreuses célébrités redonnent aujourd’hui un nouveau souffle à son look élégant, remettant au goût du jour le glamour classique à l’état pur.

Le tutoriel coiffure du chignon d’Audrey Hepburn

Simple et accessible, cette coiffure ajoute une touche élégance à n’importe quelle tenue, en soirée ou au travail. Pour la reproduire, il suffit de se munir d’une brosse à cheveux, d’épingles, d’une pince, quelques élastiques et d’une bonne laque. Si vous voulez y ajouter une touche de modernité, Il est possible de laisser deux mèches légèrement torsadées sur le devant, comme l’actrice Laura Harrier, ou d’ajouter une touche 90's en sectionnant deux mèches raides et épaisses, avec une légère mise en plis, comme l’a fait la star de téléréalité Khloé Kardashian.

Pour celles ne souhaitent pas sacrifier leurs franges, il existe une alternative : un chignon un peu plus bas agrémenté d’une micro frange balayée sur le côté, comme Zoë Kravitz lors des Oscars de 2022. Dans le cas d’une longue frange, on peut tout à fait laisser échapper deux mèches à chaque extrémité.

Audrey Hepburn, une influence éternelle

Avec le retour de son chignon, Audrey Hepburn prouve une fois de plus que son influence perdure dans la culture, toutes époques confondues. Il y a deux ans, les sourcils de la star défunte de Hollywood ont connu un regain d’intérêt dans l’univers de la beauté, et parmi les influenceuses les plus suivies. Quant à ses tenues, elles continuent, elles aussi, d’être reproduites sur les tapis rouges par de nombreuses célébrités. Audrey Hepburn est bel et bien intemporelle, tout comme son style.