Dans une interview exclusive, la miss France 2023, Indira Ampiot a répondu aux questions de « 20 Minutes » sur ses habitudes au réveil. Elle n’hésite pas à donner ses astuces forme ou beauté, ses bonnes adresses et partager ses petits gestes du quotidien.

Se réveiller avec Indira, c’est se réveiller à quelle heure ?

Se réveiller avec moi c’est ne jamais se réveiller à la même heure. J’ai des horaires différents chaque jour ! Aujourd’hui je peux me réveiller à 8 heures, demain ce sera 7 heures… ça dépend.

Quel est ton premier réflexe en te levant ?

Mon premier réflexe en me levant c’est d’éteindre mon réveil, tout simplement.

Quelle est la musique feel-good que tu aimes écoutant en te préparant ?

Il y a plusieurs musiques que j’aime écouter en me préparant, mais en ce moment je retourne sur les classiques du zouk et bien sûr j’écoute Ancrée à ton port de Fanny J.

Quelle est la coiffure que tu fais quand tu te lèves en retard ?

C’est le chignon bas parce que c’est simple à réaliser. Donc si vous me voyez avec un chignon, c’est que j’ai raté mon réveil.

Quels sont tes indispensables beauté (make-up + skincare) ?

La crème solaire ! C’est mon indispensable, j’en mets tous les matins. Ensuite le mascara Sothys, la brosse est fine, c’est plus simple et je dirais le gloss. Ce sont vraiment les trois produits dont je ne peux pas me passer.

Parmi eux, lequel choisirais-tu si tu ne pouvais n’en garder qu’un et pourquoi ?

La crème solaire parce que c’est important d’en mettre tous les matins, surtout moi car je crame très vite. Et surtout parce que ça protège la peau donc on fait attention à ça pour après.

Quel est le petit-déjeuner que tu te fais solo le matin quand tu as du temps ?

Je dirais des œufs. Je me fais soit des œufs aux plats, soit des œufs brouillés, soit des œufs à la coque.

Quelle est la tenue dans laquelle tu te sens le mieux au quotidien ?

C’est tout simple : un pantalon ou un short fluide, avec un débardeur ou un petit pull et c’est super.

Si « 20 Minutes » ouvre ton sac, qu’est-ce qu’on y trouvera impérativement ?

On y trouvera impérativement mes clés, pour rentrer chez moi c’est important.

Où vas-tu pour déjeuner ?

Un peu partout, je ne suis pas compliquée, je mange de tout.

Un endroit que tu aimes aller et pourquoi ?

Chez moi mais aussi en Guadeloupe parce que je suis tout le temps avec ma famille là-bas. Chez mes parents, ma grand-mère, avec ma famille.

Quel est ton secret pour rester en forme et être de bonne humeur ?

J’ai envie de dire que c’est tout simplement de sourire à la vie. Rien n’arrive par hasard, il faut toujours garder le positif, même s’il y a du négatif il faut se relever et surmonter l’obstacle.

Ton plus beau souvenir en tant que Miss France, c’est ?

Il y a eu beaucoup de très bons souvenirs parce que Miss France c’est un tremplin, on a cette chance de pouvoir faire plein de choses. Mais je dirais que mon plus beau souvenir c’était mon retour en Guadeloupe. J’ai pu revoir mes amis, les personnes qui m’ont soutenue, ils m’ont réservé un accueil chaleureux qui a marqué mon année.