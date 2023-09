Des souvenirs de sa mamie Yvonne, Laury Thilleman en a plein la tête, « je me souviens de la pâte à sel, mamie Yvonne était très douée. On faisait des chapeaux avec des fruits dessus. On chantait et on dansait aussi. » Comme près de 900.000 personnes en France, la grand-mère de l’ancienne Miss France est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Cela fait 12 ans qu’Yvonne a été diagnostiquée « un séisme pour la famille… On se sent tellement impuissant », avoue Laury Thilleman.

Depuis 2021, l’animatrice TV est l’une des porte-parole de la Fondation pour la recherche médicale. Depuis 1947, l’organisation aide les familles et les patients. « Leur but est de trouver un traitement mais aussi d’aider les aidants à trouver les moyens pour assumer ce rôle qui est très difficile et très peu reconnu. » Des familles se dévouent au quotidien pour leurs proches, et pour Laury Thilleman, « il faut en parler pour obtenir des aides et des dons pour que chaque famille puisse avoir le choix… Dédier sa vie son proche à temps plein ou le placer dans un Ehpad. »