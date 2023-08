La disparition de Geneviève de Fontenay, qu’elle a apprise ce mercredi matin, a plongé de nouveau Lætitia Bléger dans une tout autre période de sa vie. Il y a presque 20 ans. Agée de 20 ans à peine, cette Alsacienne, jeune hôtesse de l’air, s’était présentée au concours de beauté, dirigé alors par la célèbre dame au chapeau.

Le 13 décembre 2003, à Deauville, elle avait été couronnée Miss France 2004, un événement qui allait bouleverser sa vie. « Cela fait ressurgir des souvenirs, des beaux souvenirs aussi », explique-t-elle avec émotion. Passionnée de montagne et de nature, en reconversion dans le domaine du bien-être, cette ancienne reine de beauté a partagé ses souvenirs de Geneviève de Fontenay auprès de 20 Minutes.

Quel souvenir gardez-vous d’elle ?

C’était une femme attachante et qui avait un fort caractère. Geneviève était vraiment connue pour dire tout haut ce que les gens pensaient tout bas, on se retrouvait souvent dans des situations un peu cocasses. C’était toujours assez gênant et drôle à la fois (rires) Elle a changé ma vie aussi, car être Miss France ça change évidemment la vie. Cela fera 20 ans en 2024, c’est assez fou ! Je suis quelqu’un qui ne vit pas du tout dans le passé mais le fait d’apprendre son décès, ça m’a renvoyé 20 ans en arrière…

Elle avait un côté un peu maternant avec les Miss ?

Oui elle était assez protectrice. Elle essayait toujours de me donner des conseils, elle était vraiment chouette pour ça. Si j’avais des soucis elle le voyait, elle s’inquiétait et posait des questions. Etre miss, ce n’était pas juste passer une année à faire des galas, c’était avoir une relation assez forte avec elle et elle avait toujours un regard bienveillant.

Vous avez été privée de titre pendant plusieurs mois en 2005 après la parution de photos dénudées dans deux magazines. Des clichés qui n’avaient pas vraiment plu à Geneviève de Fontenay. Vous vous étiez réconciliées par la suite ?

Il a fallu un peu de temps pour qu’elle digère le truc (rires) Mais elle savait que je m’étais fait avoir et que j’étais complètement naïve. Je lui ai fait un mea culpa, qu’elle a accepté, je lui ai écrit et après je suis allée la voir. Elle m’a pardonné, ça a pris un peu de temps mais c’est normal. Je pense qu’elle était étonnée que je fasse ça parce qu’elle pensait bien me connaître. Elle a eu des propos assez durs… Mais tout s’est arrangé avec le temps.

Elle avait un côté très tradi, avez-vous le sentiment qu’elle a tout de même su évoluer avec son temps ?

A mon époque elle aimait bien quand on avait les cheveux tirés, quand on mettait un peu de rouge à lèvres rouge… Je jouais le jeu parce que je voulais que Geneviève soit contente. Je lui étais aussi tellement reconnaissante de l’année qu’elle m’offrait et des portes que cela m’ouvrait. Après, c’est une autre génération. On avait parfois des petits conflits générationnels mais ce n’était rien de grave. C’est normal, elle avait 72 ans quand on en avait 20.

Qu’a apporté Geneviève de Fontenay au concours Miss France selon vous ?

Tout ! Quand je me baladais avec elle dans les rues en province, les gens voulaient la voir ! A mon époque, une Miss France sans Geneviève n’était pas une Miss France. Elle a tout apporté, tout comme son fils Xavier. Ils ont vraiment fait ce que le concours Miss France est devenu aujourd’hui.