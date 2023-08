« Je suis triste aujourd’hui, bien entendu, comme toutes les Françaises, tous les Français et toutes les Miss France, d’avoir appris la nouvelle du départ de Geneviève de Fontenay », réagit Jean-Pierre Foucault. Contacté par 20 Minutes, l’animateur de TF1 se souvient de l’ancienne dirigeante du comité Miss France, décédée ce mercredi à l’âge de 90 ans.

« C’était un personnage, un numéro comme on dit. Même si parfois on a eu des différents qui nous ont opposés, aujourd’hui je ne peux que lui tirer mon chapeau, si j’osais, car elle a mené haut et fort cette société Miss France », dit-il.

« Elle a apporté un renouveau »

Celui qui présente la soirée d’élection sur TF1 depuis 1996 considère qu’elle a « apporté un renouveau, qui très vite est devenu un classicisme ». Il ajoute : « Elle a marqué de son empreinte un concours mythique et laisse une émission de télévision qui est la meilleure audience de l’année, toutes chaînes confondues ».

Jean-Pierre Foucault a également une pensée pour toutes celles qui ont côtoyé Geneviève de Fontenay. « Toutes les Miss France la considéraient un peu comme la mère du régiment. C’est leur maman qui vient de disparaître », estime-t-il.