« Qui l’eut cru ? » Fidèle à sa modestie, Jul lance par ces mots le teaser de Décennie, l’album surprise - son trentième - sorti ce vendredi pour les dix ans de sa carrière. Qui eut cru en effet que Jul, d’abord raillé, imposerait un style, un flow, une marque jusqu’à devenir incontournable et le plus gros vendeur de disques du rap français. « C’est l’histoire folle d’un gamin de Saint-Jean-du-Désert qui a tout défoncé », résume Julien Valnet, auteur du livre M.A.R.S sur l’histoire du hip-hop marseillais. Lorsqu’il le publie en 2013, « Jul n’est qu’un petit rappeur parmi des dizaines d’autres » et le « rap local un peu au creux de la vague ». « Je terminais en disant qu’il va falloir réinventer quelque chose. »

Cette année-là, Jul sort un single, prélude à son premier album de février 2014, Dans ma paranoïa. Tout est là : l’autotune, une forme de mélancolie, des beats entêtants. Le style vestimentaire aussi, qui tranche avec l’esthétique rap d’autres quartiers de Marseille et d’Ile-de-France. « Jul a un côté ovni mais il ne sort pas non plus de nulle part, il y a ce centre de formation qu’est Ghetto Phénomène, et toute la filiation avec un certain rap marseillais des années 2000 », remarque Emmanuelle Carinos, doctorante à l’université Paris, dans une émission de France Culture dédiée à l’artiste.

En 10 ans de carrière, plus d’albums qu’IAM

« C’est quelqu’un qui a vaincu les critiques à force de travail acharné et de rester fidèle à lui-même », continue-t-elle, rappelant le « pacte de sincérité » qui le caractérise : « Ce qui prime pour lui, ce n’est pas la technique, c’est vraiment l’émotion. Il touche droit au cœur, droit aux émotions. » Pour elle, les sorties successives d’albums, au rythme effréné de deux par an, « sont de l’ordre de la nécessité ». En dix ans de carrière, Jul a sorti plus d’albums que IAM en trente ans.

« Au-delà du phénomène, c’est son modèle de développement qui est extraordinaire », relève pour sa part Julien Valnet : son label indépendant D’or et de platine, créé en 2015, est le premier à faire plus de streams que la grosse industrie. Si bien qu’il n’y a plus grand monde pour critiquer le rappeur marseillais, même aux Etats-Unis, où Bande Organisée a même été diffusé lors du match NBA entre les Los Angeles Clippers et les Utah Jazz en janvier 2021. « Du moment où Le Rat Luciano a fait un featuring avec lui, tous les détracteurs ont fermé leur gueule, assure Julien Valnet. Le mec, il a plié le game. » Et s’il fallait encore un signe, Le Rat Luciano fait partie des featurings de Décennie, histoire de fêter comme il se doit sa dixième bougie.