Les secrets de la routine matinale de Laury Thilleman

Dans une interview exclusive, Laury Thilleman, nouvelle ambassadrice de la marque de cosmétique Melvita, a répondu aux questions de 20 Minutes sur ses habitudes au réveil. Elle n’hésite pas à donner ses astuces forme ou beauté, ses bonnes adresses et partager ses petits gestes du quotidien.

Se réveiller avec Laury, c’est se réveiller à quelle heure ?

Ça dépend, j’adore me lever tôt mais je suis une petite marmotte, donc souvent entre 8 heures et 9 heures et demie. les journées commencent à 10 heures à Paris, donc j’essaye de gratter le maximum de minutes.

Quel est ton premier réflexe en te levant ?

Si je suis à côté de l’océan c’est d’aller regarder les vagues et sinon m’asperger d’eau de rose. Ça me « wake-up » d’un coup. C’est un peu mon effet café expresso le matin.

La musique feel-good que tu aimes chanter/écouter en te préparant ?

Get it on de T.Rex. Et dessus, tu mets tes tartines dans le grille-pain, petit thé matcha, eau de rose. Un peu comme dans les films.

La coiffure que tu fais quand tu te réveilles en retard

Je mets un peu de spray d’eau de mer et je « scrunch » avec mes mains, c’est ma sœur qui m’a appris la technique. C’est pour accentuer l’ondulation et imiter l’effet de sortie d’eau l’été. Mais j’aime bien prolonger ça en automne et en hiver aussi.

Tes indispensables beauté ? (make up + skincare)

Moi j’adore les huiles, je suis grande partisante de l’huile de jojoba qui est superbe pour réguler l’excès de sébum. Je la mélange avec ma BB crème zéro défaut Yves Rocher made in Bretagne. Evidemment, il y a aussi l’eau extraordinaire de rose qui vient vraiment préparer ma peau à l’hydratation, by Melvita, made in Ardèche. On est vraiment sur du made in France de skincare.

Parmi eux, celui que tu choisirais si tu ne pouvais en garder qu’un ?

Trop dur de devoir choisir… Je choisirais l’huile de jojoba.

La tenue dans laquelle tu te sens le mieux au quotidien ?

Bombardier vintage, pantalon rayé qui passe bien, des baskets ou bien des bottes, celles que je porte viennent de chez Billabong. On adore ou pas ? Est-ce que ce n’est pas trop LA tenue automnale ?

Si j’ouvre ton sac, qu’est-ce qu’on y trouvera impérativement ?

Je n’ai pas de sac, je n’ai pas de poche et en plus je viens de les vider. Mais on trouvera toujours : mon téléphone, mes airpods et mes écouteurs filaires parce que sinon sur le vélo on n’entend pas avec les airpods, mes clés. Je n’ai pas de portefeuille parce que j’ai tout sur mon téléphone. Je suis vraiment très minimaliste, je n’ai jamais de sac à main, sorry. Ah j’allais oublier ma mini fiole d’eau de rose. Elle est tout le temps avec moi c’est mon « refresh everyday ».

Où vas-tu pour déjeuner ?

Ça dépend de l’endroit où je me trouve dans Paris. Je vois avocats, œufs brouillés, thé matcha, c’est mon truc. Je vois une boutique avec un peu de verdure, je rentre direct. Je suis très très bouffe californienne en fait. J’avoue, j’admets, j’aime beaucoup ça.

Un endroit où tu aimes aller et pourquoi ?

J’adore le jardin du Luxembourg. Je n’habite pas très loin, et je dois avouer que c’est un parc très agréable qui m’oxygène quand je ne suis pas à côté de l’océan qui me fait tant de bien. Sinon, chez moi en Bretagne. J’aime beaucoup les Landes aussi.

On est très bien en France, on a plein de paysages absolument incroyables. Je dois admettre que j’ai cette chance d’avoir un port d’attache qui me permet de me ré-énergiser quand je suis un peu down surtout à l’approche de l’hiver.

Ton secret pour rester en forme et être de bonne humeur ?

Sourire. Ton cerveau enregistre tout ce qu’un rire, un sourire a de bon à t’envoyer en termes d’hormones, dopamine… Alors que si tu fais la tronche, ton cerveau ne va enregistrer que l’hormone du stress que tu vas générer et ce n’est pas bon.

Donc projection positive, transformation des informations pour te faire passer une bonne journée. Donc souris, même si c’est forcé, devant ton miroir, ça marche !