6 septembre 2021

Christina Aguilera pose topless pour annoncer son prochain concert

Christina Aguilera chantera le week-end prochain au Ladyland Festival et pour annoncer le concert, la star a recréé la pochette de son album de 2002, Stripped, sur laquelle elle était topless. « Une semaine avant le Ladyland Festival, qui sera là ? », a-t-elle demandé à ses abonnés Instagram. Le Ladyland Festival aura lieu le 11 septembre à Brooklyn. Outre Christina Aguilera, qui en sera la tête d’affiche, on pourra y retrouver Caroline Polachek, ou encore Nina Sky.

Laury Thilleman se déguise en dinosaure

Chrissy Teigen fête 50 jours de sobriété

Chrissy Teigen est sobre depuis cinquante jours ! La star s’est émue de son succès sur Instagram, dévoilant que sans « quelques pépins avec le vin », elle aurait atteint une année d’abstinence. « Aujourd’hui, c’est mon 50e jour de sobriété ! Ça devrait faire près d’un an mais j’ai eu quelques pépins (de vin) sur la route. C’est ma plus longue période à ce jour ! Je ne sais toujours pas si je ne boirai plus jamais, mais je sais que cela ne me sert plus de quelque manière que ce soit », explique-t-elle, ajoutant que les effets de l’alcool ne lui conviennent plus.

« Je tombe malade, je m’endors et je me réveille malade, après avoir raté ce qui était probablement une nuit amusante », ajoute-t-elle.