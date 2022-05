Des messages très proches sur Instagram, pour une même nouvelle : ils se séparent. Laury Thilleman, ancienne Miss France, et Juan Arbelaez, ancien candidat de Top Chef, ont annoncé mardi, sur leurs comptes respectifs, leur rupture après 7 ans ensemble. « Afin de couper court à toutes les rumeurs et articles nauséabonds, je souhaitais vous partager qu’après sept ans de bonheur intense et d’une vie commune à mille à l’heure, Juan et moi décidons ensemble de continuer nos chemins séparément », écrit la Miss France 2011.

« Avant que la presse ne s’empare d’une histoire de sept ans absolument magique, remplie de bonheur et de bienveillance, je voulais vous partager qu’avec Laury, on a décidé de prendre des chemins différents », paraphrase de son côté Juan Arbelaez. Tous deux évoquent ensuite : « La tendresse, la bienveillance, la gratitude et le respect mutuel que nous partageons reste et restera intact, c’est la raison pour laquelle nous vous prions de bien vouloir respecter notre silence après cette annonce ». Enfin, ils se remercient mutuellement pour « le chemin parcouru, pour la joie, l’amour, les rires et chaque apprentissage ».