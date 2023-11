« Se faire masser devrait être une expérience agréable, sans jugement ni mépris », atteste Yann Croizé, fondateur et masseur de la Maison Bergamote à Paris. « En tant que personne transgenre, les espaces de soins ne sont pas conçus pour moi », pensait Noé. Les salons de massage traditionnels ne s’adressent pas à tous les publics, regrette-t-il. J’y ai déjà été victime d’agressions verbales, et les masseurs interprétaient toujours les douleurs pour lesquelles je venais me faire masser comme étant liées à ma transidentité. »

Noé fréquente désormais le salon Soft Spot. Tout comme La Maison Bergamote, c’est un salon de massage LGBTI +. Tous les deux situés à Paris, ces salons se distinguent par leur approche axée sur le bien-être de chaque client, indépendamment de leur apparence ou de leur identité.

Leur objectif, c’est de contrebalancer les établissements traditionnels qui semblent privilégier une clientèle féminine, souvent blanche, mince, aisée et cisgenre. Ces salons, fondés par des membres de la communauté LGBTI, veillent avant tout à ce que tout le monde s’y sente bien, mais surtout bienvenu.

Le bien-être pour tous et toute

« Quand j’entends des clients me dire qu’ils se sont déjà fait refuser dans des instituts ou des salons parce qu’ils sont transgenres, je me dis qu’il y a un problème dans le secteur », s’indigne Yann Croizé. « Mon salon est ouvert aux personnes LGBTI +, mais aussi aux personnes en surpoids, ou qui ne s’épilent pas, ou qui portent un handicap, ou atteintes de psoriasis ou de troubles neurodéveloppementaux avec des besoins spécifiques. Je propose des massages à tous, sans poser de questions indiscrètes, et ça attire aussi des clients alliés hétérosexuels qui se sentent plus à l’aise dans mon salon que dans un institut classique », raconte Yann Croizé qui a été le premier, en 2021, à ouvrir un tel salon en France.

« Dans la communauté LGBTI +, on accorde une assez grande importance aux thérapies. Mais il y a quand même un tabou autour du corps, parce que c’est quelque chose de très délicat. Alors je me suis dit qu’il était nécessaire d’avoir un espace où le bien-être du corps est possible, surtout quand tu es LGBTI + et que ton rapport au corps est difficile », témoigne Gwen, fondatrice de Soft spot. Lesbienne et masculine, elle désire répondre à un besoin dont la communauté LGBTI + n’a pas encore conscience. Avec ses massages personnalisés, elle accompagne chacun de ses clients lors de séances de 45 minutes à 1h30. « Mes massages s’adressent à toutes ces personnes qui n’ont jamais été vraiment à l’aise à l’idée d’aller dans un salon. »

Un massage comme les autres, un accueil extraordinaire

Depuis 2021, Yann Croizé offre différents types de massages pour le dos, les pieds, les mains, voire tout le corps. Pour s’assurer que ses clients se sentent à l’aise, il commence par leur demander de remplir un formulaire pour comprendre leurs besoins et déterminer quelles parties du corps ils veulent faire masser. Avant chaque séance, il prend 15 minutes pour expliquer comment se passera le massage afin d’éviter toute surprise.

De son côté, Gwen adopte une approche plus personnalisée. Elle adapte ses massages en fonction des besoins de chaque client, qui n’a qu’à choisir la durée de la séance. Tout comme Yann, elle discute avec ses clients pour savoir quelles parties du corps ils veulent ou ne veulent pas faire masser.

« Je trouve qu’il y a une grande différence dans la façon dont on est accueilli, raconte Noé. Chez Soft Spot, Gwen est très attentive et sait comment nous mettre à l’aise. Ses massages sont bien plus adaptés à chacun, et l’ambiance est chaleureuse, ce qui détend immédiatement ». Noé a essayé à la fois les salons de massage traditionnels et LGBTI + en tant qu’homme transgenre, il préfère infiniment les seconds.

Les autres salons doivent s’améliorer

« J’ai des clients qui ont déjà pleuré de joie après un massage. C’était la première fois qu’on les traitait dignement », confie Yann Croizé, surnommé affectueusement Tata Bergamote (clin d’œil au nom de son salon). Il souhaite étendre sa méthode axée sur la considération du client à l’échelle nationale et souligne que de nombreux progrès restent à accomplir dans le secteur du bien-être et de la beauté. Tout comme Gwen avec Soft Spot, il encourage les masseurs et les salons à faire des efforts pour être plus inclusifs. Afin de rendre ses services accessibles au plus grand nombre, il a même mis en place une caisse de solidarité pour les personnes LGBTI + en situation précaire, tout en maintenant des tarifs fixes. « J’espère que des entreprises comme Yves Rocher, Marionnaud, etc., prendront exemple sur nous et feront des efforts en faveur de l’inclusivité », conclut-il.

Dans le même esprit, Gwen a instauré une journée avec des tarifs flexibles. « Malheureusement, pour l’instant, je suis dans un espace qui n’est pas accessible en fauteuil, mais le handicap ne devrait pas être une contre-indication au massage. Je masse également les personnes en situation de handicap », déclare Gwen, qui reste en quête d’amélioration. En France, moins de dix salons de bien-être et de beauté déclarent accueillir ouvertement les personnes queers, en surpoids ou en situation de handicap.

11 rue Stephenson, Paris 75018

Massages de la tête aux pieds, du visage, ou du dos. Vous avez l’embarras du choix à partir de 70 euros dans le salon de massage LGBTI + ou à prix libre pour les plus précaires.

60 rue Victor Hugo, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)

Salon de massage dédié au repos et au soin communautaire qui propose des massages de 45 minutes à 120 minutes entre 50 et 130 euros. Certains mercredis, des massages à prix libre sont proposés.

A Bagnolet, Seine-Saint-Denis (à contacter sur Facebook pour plus d’informations)

Coupes de cheveux à prix libre pour lutter contre les tarifs genrés, la transphobie, le racisme.