Chapka, balaclava et cache-oreilles prêts à détrôner le bonnet de l’hiver

La température baisse, et vous cherchez à vous réchauffer la tête, le cou, ou les oreilles tout en restant original ? Découvrez la liste des trois accessoires tendance sur les réseaux sociaux sélectionnés par 20 Minutes, qui font concurrence au simple bonnet.

1. Balaclava, la cagoule qui enveloppe le cou et une partie du visage

En laine, fausse fourrure, en crochet uni ou à motifs, la balaclava s’impose comme l’accessoire mode incontournable de la saison froide. La variété de cagoules, qui enveloppe le cou et une partie du visage, a su conquérir les grandes maisons de haute couture telles que Jacquemus, Annakiki, Marine Serre, Marc Jacobs, Miu Miu et Givenchy qui ont créé leur propre modèle. Adoptée par les célébrités et des passionnés de mode, le couvre-chef d’origine britannique est un accessoire audacieux qui allie style et chaleur avec brio.

L'influenceuse mode @lglora avec une balaclava de mailles en cachemire - @lglora

Pour les plus timides qui hésitent à suivre la tendance à la lettre, adoptez la balaclava créée avec écharpe. Regardez la vidéo ci-dessous pour apprendre à croiser l’écharpe avec style pour la transformer en balaclava. En suivant ces astuces simples, vous serez prêt à affronter l’hiver avec allure, tout en vous joignant à la dernière mode.

View this post on Instagram A post shared by Claire Latour (@clairelatour)

2. Chapka, oui mais en fausse fourrure svp

Le chapeau traditionnel russe s’impose comme la tendance surprenante de cet hiver. Portée par le hashtag #slavicgirl, cumulant plus de 535 millions de vues sur TikTok, la chapka, traditionnellement appelée « ouchanka », est au centre de l’engouement pour la fausse fourrure, inspirée par le style des femmes des pays de l’Est. Cette tendance est mise en avant dans un défi sur la musique russe « Katya Lel' – Moj marmeladnyj », qui totalise plus de 374 mille vidéos sur Tiktok.

Chantal Nobel avec un chapka - ROCHE/TF1/SIPA

3. Cache-oreilles, avec parfois du bon son à l’intérieur

Les pompons qui réchauffent les oreilles s’invitent dans les dernières collections d’hiver !

Que vous soyez adepte de la fast fashion avec des marques telles qu’Ugg, H & M, Etam, ou que vous préfériez vous tourner vers le luxe avec un modèle rose de chez Gucci, les cache-oreilles sont présents partout et pour tous les goûts.

Au centre du hashtag #earmuffs avec plus de 112 millions de vues, le cache-oreilles est le dernier accessoire original que vous verrez en boutique.

Mais attention, l’innovation ne s’arrête pas là ! Certaines marques ont carrément transformé ces petits accessoires en véritables casques audio. Imaginez-vous : style, chaleur, et la possibilité d’écouter votre musique préférée en un seul accessoire. Le combo parfait pour affronter l’hiver avec élégance.

Paris Hilton avec des caches-oreilles - O.SCHMIT/BABIRAD/SIPA

Chapka, balaclava ou cache-oreilles, libre à vous de choisir votre allié contre le froid parmi ces accessoires en vogue, et affrontez l’hiver avec style et personnalité.