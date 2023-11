Lady Di, la première princesse influenceuse mode ?

Plus mythique que Kim K, plus iconique que Lena Situation, plus chic que Hailey Bieber, la Princesse Diana continue d’imposer son élégance sur les réseaux sociaux, notamment avec le compte Ladyrevengelooks. Créé par l’Anglaise Eloise Moran, auteure du livre The Lady Di Look Book (non traduit en France), ce compte Instagram publie régulièrement les plus beaux looks de la Princesse après son divorce d’avec le prince Charles en 1992. Ses robes courtes et près du corps, ses tailleurs ajustés monochromes et ses tenues de sport continuent de récolter des milliers de Like, plus de 16 ans après sa mort. La série The Crown n’est peut-être pas étrangère à ce retour de hype même si la princesse de Galles n’a jamais vraiment quitté l’esprit des fashionistas et créateurs.

Mais avant d’être une icône de mode, Diana a dû s’affranchir des codes et critères esthétiques de son milieu. « Diana vient d’un milieu aristocratique et a porté pendant toute sa jeunesse des vêtements guindés et ultra-classiques tels que des chemises à jabots ou avec des collerettes » explique Caroline Lazard, responsable éditoriale au magazine Point de vue, « elle s’est libérée au fil des années pour casser son côté fille de bonne famille complexée et assumer son corps avec des décolletés sexy et des jupes dévoilant ses jambes ». Au point d’en faire trop dès son entrée dans le monde conservateur des têtes couronnées ? Une anecdote qu’elle a elle-même racontée lors de ses entretiens avec le journaliste Andrew Morton pour sa biographie confirme son audace précoce. Le prince Charles aurait été extrêmement choqué par la robe noire qu’elle portait lors de son premier engagement royal, un concert de charité, le 9 mars 1981. La raison ? Le noir est réservé aux obsèques et ne peut être porté en d’autres occasions. Le premier « faux pas » annonciateur d’une révolution dans la garde-robe royale. Car Diana a bien « fait souffler un vent de fraîcheur dans la famille royale, ajoute Caroline Lazard. Si la Princesse Margaret, la sœur de la reine, était qualifiée de princesse rebelle, ce n’est rien à côté de ce qu’a osé Diana en matière de look ». Quelle autre princesse a été vue en maillot de bain ou en minishort avant elle ? Car depuis, que ce soit en Suède ou en Espagne, les femmes issues des lignées royales ont emboîté le pas à la princesse de Galles.

Le créateur Jacquemus et la princesse Kate Middleton perpétuent son style

C’est la fin de son histoire avec le futur roi Charles III qui marque un tournant dans l’affirmation de son style, s’émancipant ainsi du carcan rigide de la royauté. « La princesse Diana savait que les projecteurs étaient braqués sur elle et elle a utilisé ses tenues comme outils marketing d’une certaine manière pour promouvoir sa personne et continuer d’apparaître dans la presse pour rester populaire auprès du grand public » ajoute Caroline Lazard. Une méthode que ne renierait aucune influenceuse sur les réseaux sociaux en 2023 ! Mais que reste-t-il aujourd’hui du style de Lady Di ? « La princesse Kate Middleton utilise avec parcimonie les clins d’œil et références à son illustre belle-mère. On se rappelle par exemple la robe à pois qu’elle portait à la sortie de la maternité lors de la naissance du prince George qui ressemblait beaucoup à celle de Diana lors de la présentation du prince William. Mais elle rend des hommages par petites touches et veut à tout prix éviter la comparaison. »

Les têtes couronnées ne sont pas les seules à revendiquer l’influence de la princesse Diana. Ainsi, en juin dernier, le créateur français Jacquemus a présenté à Versailles sa collection Le Chouchou, inspirée de Lady Di et Marie-Antoinette. L’idée de la collection était de « mixer Lady Diana et Marie-Antoinette » et de faire quelque chose de moderne de « cette association bizarre », a expliqué Jacquemus à l’AFP après le défilé. « J’ai toujours été obsédé par Lady Di et j’ai commencé à collectionner les magazines des années 1990, des couvertures de Vogue », avait-il expliqué Une robe blanche à pois noirs ainsi que des silhouettes des années 1980 de tailleurs et de bombers étaient des « clins d’œil » à sa « princesse moderne préférée ». Des tenues qu’il a fait porter à Kendall Jenner, la mannequin qui cumule près de 300 millions d’abonnés sur Instagram. Une ambassadrice de choc pour continuer de faire vivre l’élégance de Diana auprès des plus jeunes.

3 tenues de Diana qui auraient cassé l’Internet

C’est la robe verte Versace que portait Jennifer Lopez lors des Grammy Awards en 2000 qui serait à l’origine de la création de Google Images. Mais on parie que c’est Diana qui aurait attiré tous les regards et les clics si elle avait survécu au XXIe siècle.

Le pull moche

Pull Black Sheep conçu par Sally Muir et Joanna Osborne et porté à plusieurs reprises par la princesse Diana lors d'une présentation à la presse à la maison de vente aux enchères Sotheby's à New York le 7 septembre 2023. - Lev Radin/Sipa USA/SIPA

On peut être la reine du style et kiffer la soirée pull moche de noël avec les collègues de boulot comme tout le monde. Juste après ses fiançailles, Diana Spencer avait revêtu ce pull rouge aux motifs de moutons blancs, à l’exception d’un noir, lors d’un match de polo auquel assistait le Prince Charles en juin 1981, marquant les esprits par son attitude décontractée. Le 14 septembre derrière, ce pull a été vendu plus d’1,1 million de dollars jeudi chez Sotheby’s après une féroce bataille lors d’enchères sur Internet, faisant de lui le pull le plus cher de l’histoire.

La slip dress

En 1996, invitée par Anna Wintour, Lady Di participe pour la première et unique fois de sa vie, au MET Gala, c’est-à-dire The place to be pour tous ceux qui comptent dans le monde de la mode et de la culture. Elle y apparaît dans une robe en soie signée Alexander McQueen, le designer star qui vient juste de rejoindre la maison Dior. Alors que le divorce d’avec Charles n’a pas encore été annoncé, la princesse ose s’afficher dans une robe ultralégère et décolletée, à la manière d’une robe de nuit, pulvérisant ainsi tous les codes des tenues protocolaires.

La revenge dress

Diana, princesse de Galles, lors d'une fête donnée à la Serpentine Gallery à Londres en 1996. Le jour même où Charles a admis avoir été infidèle à Diana lors d'une interview télévisée, Diana est apparue à la Serpentine Gallery dans ce que l'on a appelé sa robe de la vengeance, une petite tenue noire moulante, décolletée et décolletée. - AP/SIPA

Si une robe arrive à avoir un nom, c’est qu’elle est restée dans les annales. La princesse Diana a sorti cette robe de son placard le 29 juin 1994, c’est-à-dire le soir même où était diffusée à la télévision l’interview du Prince Charles au journaliste Jonathan Dimbleby et dans laquelle il avouait son infidélité. Avec ce décolleté et ses bijoux ostentatoires, Lady Di lui envoyait clairement ce message : voilà ce que tu perds ! Depuis, de nombreux people ont aussi utilisé la méthode de la revenge dress, comme Rihanna ou Kate Moss.