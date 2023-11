The Crown tire sa révérence. Ce jeudi, Netflix met en ligne le premier chapitre final de sa série historique, qui, depuis six saisons, retrace le règne d’Elizabeth II de son couronnement en 1953 jusqu’à son jubilé d’or en 2002. Une reine mise en lumière sous un jour nouveau, à travers ses tourments personnels, ses états d’âme et les aléas de sa vie sentimentale et familiale. Mais Elizabeth n’est pas la seule à briller dans The Crown.

De nombreux personnages secondaires ont émergé au fil des saisons, volant parfois même la vedette à la souveraine. On pense bien évidemment à sa sœur, la rock’n’roll princesse Margaret, ou à Philip, l’impétueux mari de la reine. Il y a aussi Peter Townsend, Alice de Battenberg, Penelope Knatchbull… Petit tour d’horizon de ces personnalités méconnues ou mal connues mises en valeur dans la série.

La fantasque princesse Margaret

Explosive, passionnée, fougueuse. Tout oppose Elizabeth et sa révoltée de sœur, princesse Margaret. L’une se dévoue corps et âme à la couronne tandis que l’autre expérimente les plaisirs de la chair hors mariage, embrase les pistes de danse et écrase plus de cigarettes que ses poumons peuvent le supporter. Le portrait de princesse Margaret fait d’excès, de désolation sentimentale et d’insoumission dessine un visage plus humain de la famille royale. La cadette de la reine, interprétée par Vanessa Kirby dans ses jeunes années, illumine les deux premières saisons de The Crown. Son personnage irradie littéralement la série et donne un souffle de liberté à une couronne emprisonnée dans une image traditionnelle et poussiéreuse.

Vanessa Kirby, princesse Margaret, dans « The Crown » . - Stuart Hendry/Netflix

La vie dans l’ombre de Philip Mountbatten

Incroyable Matt Smith qui incarne la jeunesse du prince consort. Et quelle drôle d’existence que celle de Philip Mountbatten, passée aux côtés d’une reine aussi adulée que scrutée. Si l’on connaissait son flegme très british et son humour borderline légendaire, les premières saisons de la série éclairent d’autres facettes de sa vie et de sa personnalité. On le découvre prisonnier d’un protocole royal inflexible et d’une union vacillante qui l’étouffe. The Crown brosse aussi un portrait de lui ardent et fougueux, coupé dans son élan par ce statut de « mari de la reine », à jamais dans l’ombre de son épouse. On garde en mémoire le deuxième épisode de la saison 2 où Philip, parti en mer avec ses camarades de la Marine, goûte à la liberté et l’aventure dans les eaux chaudes du Pacifique.

Alice de Battenberg, une figure cachée

Oubliée de l’histoire royale, Alice de Battenberg a pourtant un destin assez hors du commun. La saison 3 de The Crown met un coup de projecteur sur la mère du prince consort, interprétée par Jane Lapotaire. Philanthrope, cette femme, née sourde et diagnostiquée schizophrène, a dévoué une partie de sa vie aux orphelins et aux nécessiteux avant de créer une communauté monastique en Grèce pour poursuivre ses bonnes œuvres. Elle assiste au mariage de son fils ainsi qu’au couronnement d’Elizabeth en tenue de nonne. Lors du coup d’État des colonels en 1967, elle est contrainte de quitter son couvent grec. Elle est invitée par la reine à vivre au palais de Buckingham où elle meurt deux ans plus tard. Son histoire cachée par la couronne fait partie des plus marquantes de la saison et montre comment la famille royale prend en charge la maladie mentale.

Peter Townsend et Antony Armstrong-Jones, les amours de la princesse

Ben Miles incarne Peter Townsend. - ROBERT VIGLASKY

L’existence de Margaret est marquée par un sens indéniable du style, une consommation excessive d’alcool et de cigarettes mais aussi par ses passions dévorantes et malheureuses. A commencer par son premier amour, Peter Townsend, discret écuyer d’Elizabeth II et brillant aviateur. Margaret et lui vivent une liaison cachée dans les années 1950 avant que la jeune femme ne formalise son souhait de l’épouser. Le hic ? Townsend est divorcé et la royauté interdit à la princesse de l’épouser.

Matthew Godde incarne Antony Armstrong-Jones. - Netflix

Elle se mariera finalement avec l’extrême contraire de Townsend : Antony Armstrong-Jones, un photographe libertin et peu conventionnel. Après une photo dénudée de la princesse qui fait scandale, Margaret devient l’une de ses nombreuses maîtresses. Malgré le fossé culturel qui sépare ces deux amants un peu destroy, le couple finit par s’unir en 1960, puis par se déchirer vingt ans plus tard.

La renaissance de Penelope Knatchbull

C’est une touchante relation que tisse le prince Philip avec Penelope Knatchbull au début des années 1990. Penelope Meredith Mary Knatchbull, née Eastwood, est la femme de Norton Knatchbull, 3e comte Mountbatten de Birmanie (un titre un poil pompeux), le cousin du prince Charles (vous suivez ?). En 1991, elle perd sa fille de cinq ans Leonora, morte d’un cancer du rein. Dévastée par le chagrin, elle trouve en la personne de Philip un réconfort et devient sa confidente. Une complicité racontée dans la saison 5 de The Crown, dans laquelle le prince vieillissant est incarné par Jonathan Pryce et Penelope Knatchbull par Natascha McElhone. Philip l’initie à sa passion pour la conduite de calèche et l’aide à monter un organisme de bienfaisance en l’honneur de son enfant disparue.

Porchey, le coup de cœur de la reine

Joseph Kloska incarne Porchey. - Netflix

Elizabeth la coquinette. Lors des trois premières saisons de la série, on découvre un vieil ami de longue date de la reine. Il s’agit de Henry Herbert, Lord Porchester, dit « Porchey », un intime de la reine avec lequel elle partage l’une de ses grandes passions : l’équitation. Ensemble, ils partent en quête des meilleurs chevaux et Elizabeth le nomme directeur de ses écuries de course. Le récit fictionnel de la série laisse entendre que la souveraine n’était pas indifférente au charme de Porchey, et inversement. Un simple coup de foudre amical ? Le mystère plane…

Harold Wilson, le Premier ministre fétiche

The Crown a une attention particulière pour chacun des Premier ministres d’Elizabeth II, à commencer bien sûr par Winston Churchill. Mais on retiendra sans aucun doute le premier Premier ministre travailliste de la reine, Harold Wilson. D’abord suspecté par Elizabeth d’être un espion du KGB, il deviendra ensuite un allié fiable de la couronne. Le personnage de Wilson traverse la saison 3, la meilleure de la série, avec des épisodes d’anthologie. Compatissant et intelligent, sans esbroufe. Efficace et très attaché au service de l’Etat dans la transparence et l’éthique, Harold Wilson incarne le côté gauche du personnage de la reine. La scène où, après avoir démissionné à cause de sa maladie d’Alzheimer, la reine vient dîner chez lui – honneur rarissime – est bouleversante.